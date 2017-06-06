Самые главные сериалы июня
Премьеры июня
"Лох-Несс", первый сезон, с 11 июня
Детективный триллер о шотландском серийном маньяке обещает стать одной из самых громких премьер июня. Действие сериала разворачивается недалеко от знаменитого озера Лох-Несс, известного легендами о гигантском чудовище. События начинают завязываться, когда местные жители случайно обнаруживают на берегу человеческое сердце, а затем – обезображенное тело. Начинающий детектив Энни Катро берется за расследование страшного преступления.
"Когти", первый сезон, с 12 июня
Тем, кто не настроен следить за поисками маньяка, придется по душе многосерийная комедия "Когти". Главные героини – сотрудницы маникюрного салона, которые в один прекрасный день решают оставить лаки и пилочки и сколотить собственную банду. Находчивые девушки находят идеальный способ финансового мошенничества, но теперь им придется доказывать, что они способны нарушать закон наравне с мужчинами.
"Цыганка", первый сезон, с 30 июня
В конце текущего месяца стартует первый сезон американской драмы телеканала Netflix со звездой ужасов "Звонок" Наоми Уоттс в главной роли. Ее героиня – психотерапевт, который решает нарушить правила этики и начинает вступать с близкими людьми своих клиентов в опасные отношения.
"Умираю со смеху", первый сезон, с 4 июня
Эту комедийную драму можно начинать смотреть прямо сейчас – в интернете уже доступны к просмотру две серии. В центре сюжета сериала, продюсером которого выступил голливудский комик Джим Керри, – жизнь элитного ночного клуба Лос-Анджелеса. Действие картины разворачивается в 70-е годы прошлого века. Сериал раскроет подлинную закулисную жизнь комиков, которая часто кажется обывателю простой и веселой.
Новые сезоны популярных сериалов
"Бойтесь ходячих мертвецов", третий сезон, с 4 июня
Вот уже несколько лет фильмы и сериалы о зомби – на пике популярности, а потому режиссеры используют любую возможность поэксплуатировать эту тему. В 2010 году с оглушительным успехом стартовала постапокалиптическая многосерийная картина "Ходячие мертвецы". А чтобы зритель не заскучал в ожидании новых сезонов, авторы создали ее приквел – сериал "Бойтесь ходячих мертвецов". В Сети уже можно найти первую серию третьего сезона.
"Проповедник", второй сезон, с 25 июня
В конце июня стартует второй сезон фантастического сериала о священнике Джесси Кастере. В главного героя вселяется странное существо, отчего у него появляются черты ангела и демона. Первый сезон сериала пользовался бешеной популярностью, и его создатели решили снять продолжение.
"Оранжевый – хит сезона", пятый сезон, с 10 июня
Совсем скоро поклонники многосерийной комедийной картины о жизни женщин-заключенных смогут увидеть пятый сезон. Создатели сериала рассказали, что в центре сюжета новой части – история о девушке, которая угодила в тюрьму из-за любви и теперь вынуждена приспосабливаться к новой реальности.
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