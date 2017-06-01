Российские мультфильмы завоевывают мир

В Москве, на ВДНХ открылся второй фестиваль "Мультимир". Он приурочен ко Дню защиты детей и его главными гостями, разумеется, станут мальчишки и девчонки. И, конечно же, их родители.

Российские мультфильмы становятся популярными не только на родине, но и за пределами страны. Вокруг анимационных героев постепенно развивается свой бизнес, связанный с производством игрушек и монетизацией в цифровой среде, рассказал изданию "Взгляд" гендиректор анимационной премии "Мультимир" Александр Саблуков.

"Появляется много новых проектов. Если просмотреть рейтинги телеканалов для детей, то российская анимация – в топах", – сказал Саблуков.

По его словам, перспективы зарабатывания денег на брендах, которые были созданы в результате появления мультфильмов, привлекают и бизнес, и государство. Анимация становится востребованной: российские студии начинают активно дублировать свои мультики на иностранные языки.





Что касается открывшегося в Москве второго фестиваля развлечений для детей "Мультимир", то Александр Саблуков отметил: в этом году количество участников мероприятия увеличилось на треть, в том числе и зарубежных.

В главной номинации премии "Мультмир" победил мультфильм "Три Богатыря и Морской царь" студии "Мельница". Лучшим российским сериалом признаны "Малышарики" ("Рики"), в категории "Лучший герой российского анимационного фильма" назван Крош из "Смешариков", а звание лучшей героини в аналогичной "женской" номинации зрители отдали Маше из сериала "Маша и Медведь" студии Анимаккорд.

В этом году в России был впервые запущен VR-кинотеатр: с помощью специальной аппаратуры в нем можно смотреть видео с углом обзора в 360 градусов, то есть быть погруженным в сам мультфильм. "Перед тобой большой экран и можно выбирать мультики, взаимодействовать с персонажами. Все это есть здесь. Стоят огромные очереди детей, которые хотят попробовать все это", - рассказал Саблуков.





На фестивале, который завершится 4 июня, дети смогут встретиться с популярными героями мультфильмов, побывать в сказочных мирах любимых мультсериалов, от души повеселиться, поиграть, принять участие в конкурсах, посмотреть грандиозный концерт и парад мультипликационных персонажей.

Как писали Dni.Ru, 31 мая президент Владимир Путин встретился в Кремле с представителями российских анимационных студий. Глава государства выразил восхищение российскими мультфильмами.