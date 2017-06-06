Новый сезон "Отеля "Элеон" разочаровал телезрителей

Не успел подойти к концу второй сезон популярного комедийного сериала "Отель "Элеон", как зрители заявили, что потеряли к нему интерес. Многие отмечают, что сюжет уже не так "цепляет", да и шуток с каждой серией все меньше.

На телеканале СТС 5 июня вышла очередная, 15-я по счету, серия нового сезона "Отеля "Элеон". В группе сериала в соцсети "ВКонтакте" пользователи активно обсуждают сюжет нового эпизода, однако вместо восторженных отзывов в комментариях все чаще стали появляться нотки разочарования.

Так, многие поклонники сериала сравнивают "Отель "Элеон" с его "прародительницей" – сериалом "Кухня", подчеркивая, что сюжет последнего был намного динамичней, а характеры героев – ярче. "Смотрела последние серии... и что-то совсем печаль печальная. Паша с Софией ни о чем вообще! Скучновато стало... Паша, Даша, Джекович, София... все потухшие, грустные. Нет такой искорки, как у Джековича с Сонькой и у Паши с Дашей. Между ними была страсть, игра, любовь... а сейчас что-то непонятное. Юмора и веселья почти нет", – жалуется один из телезрителей.

Многие пользователи также считают, что отношения героев в новом сюжете развиваются не слишком логично, другие отмечают, что пропали яркие мужские персонажи. "Вообще мужиков достойных в сериале не осталось", "У меня пропал интерес смотреть сериал. И не потому, что Даша не с Пашей, София не с Мишей и так далее. А потому, что нелогично, отчего Паша стал ухаживать за Софией. Была бы смотрибельна вся эта ситуация, если бы весь этот квадрат грустил, что все так, ну а что взгляды Миши, не ловится момент. А то, что Паша и Даша как чужие, вообще просто аут. Жаль, первый сезон хорош, второй сезон очень неплохо начинался и прям идеи отличные, но все умерли на стадии развития", – грустят поклонники ситкома.

По мнению некоторых телезрителей, сериал затянули, сделав его слишком монотонным. "Из-за рейтингов превратили такой хороший и смешной сериал в жвачку для мозгов. Когда коммерческие интересы продюсеров стоят во главе, любая, даже самая классная идея неизбежно превращается в шлак. Печально", "Я надеялась, что одна серия будет ни о чем, а их целая вереница – просто одна за другой, даже если финал будет "вау", сейчас смотреть с удовольствием можно только на Настю с Костиком и Дашу с Юлей", – отмечают пользователи.

Напомним, "Отель "Элеон" – продолжение известного комедийного ситкома "Кухня". Многие главные герои первого сериала перекочевали в новую ленту, однако теперь им приходиться работать не в элитном ресторане "Клод Моне", а в гостинице.