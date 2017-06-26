Владимиру Этушу в реанимации вынесли вердикт

Появились новые сведения о состоянии здоровья Владимира Этуша, доставленного ранее в одну из столичных клиник. Врачи обследовали актера и сделали заключение.

К счастью, предположение, что у Этуша перелом позвоночника, не подтвердилось, передает ТАСС. "После проверки состояния актера врачи выяснили, что у него ничего не сломано, есть только ушиб спины", – уточнил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Несмотря на то что никакой угрозы жизни актера нет, врачи решили оставить его на несколько дней в реанимации. По словам Крока, Этуш упал на лестнице у поликлиники. Из-за инцидента спектакль "Бенефис", в котором он должен был играть 27 июня, будет перенесен.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как Этуша на каталке везут в реанимацию.

Тем временем, по другой информации состояние актера оценивается как тяжелое, передает Газета.Ru. "Нейрохихругическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу", – заявили в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

Напомним, ранее сообщалось, что 95-летний актер Владимир Этуш был срочно госпитализирован после падения. Врачи подозревали, что у него перелом шейного отдела позвоночника.

Отметим, что в мае у актера также были проблемы со здоровьем. Отдыхая на даче, Этуш неожиданно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с сердечным приступом.

Как только состояние артиста стабилизировалось, он покинул медицинское учреждение и вернулся на дачу, наотрез отказавшись от дальнейшего лечения.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера – более 60 спектаклей и 38 фильмов.