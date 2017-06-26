Владимир Этуш сломал позвоночник после падения

Владимир Этуш был срочно доставлен в одну из московских клиник. Актер получил серьезную травму во время посещения врача.

Владимир Этуш оступился и упал в одной из столичных стоматологических клиник. У него подозревают перелом шейного отдела позвоночника, передает Life.ru. Сотрудники скорой помощи госпитализировали 95-летнего артиста. О состоянии Этуша пока ничего не известно.

В последнее время здоровье актера оставляет желать лучшего. В мае сообщалось, что он оказался в больнице с сердечным приступом. Резкое недомогание Этуш почувствовал на даче, где отдыхал с семьей.

Родственники вызвали скорую – артиста срочно доставили в ближайшую клинику. Как только состояние знаменитого пациента стабилизировалось, он покинул медицинское учреждение и вернулся на дачу, наотрез отказавшись от дальнейшего лечения.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера – более 60 спектаклей и 38 фильмов.