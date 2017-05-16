Владимира Этуша сразил сердечный приступ

Владимир Этуш был доставлен в одну из подмосковных больниц с сердечным приступом. Однако 95-летний актер наотрез отказался от госпитализации и покинул больницу.

Сообщение об инциденте появилось на Telegram-канале Mash. По предварительным данным, Владимир Абрамович отдыхал с семьей на даче и внезапно почувствовал себя плохо. Родственники актера вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали сердечный приступ, после чего оперативно доставили Этуша в ближайшую клинику, где оказали ему первую помощь. Как только состояние артиста стабилизировалось, он покинул больницу и вернулся на дачу, наотрез отказавшись от дальнейшего лечения.

Супруга актера Елена Этуш заявила репортерам Life.ru, что в настоящее время артист чувствует себя лучше. "С ним все хорошо, он на даче, завтра мы возвращаемся в Москву, а после завтра у нас спектакль", – рассказала она.

Советский и российский актер Владимир Этуш в 1945 году начал играть на сцене театра им. Вахтангова. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету Владимира Абрамовича – более 60 спектаклей и ведущие роли в 38 фильмах.