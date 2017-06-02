Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"

Федор Бондарчук сообщил, что бюджет сиквела фантастической картины "Притяжение" составит 645 миллионов рублей. При этом режиссер требует часть этой суммы от государства.

На очной защите проектов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку, Бондарчук выступил с идеей создания продолжения нашумевшей картины "Притяжение". Он напомнил, что первая часть ленты вышла в прокат в январе текущего года и была продана в 74 страны.

Режиссер пообещал, что над сиквелом будет работать та же команда. Сроки начала съемок он не уточнил, зато рассказал о бюджете картины.

На создание фильма планируется потратить 645 миллионов рублей. При этом 250 миллионов от этой суммы Бондарчук просит у Фонда кино, передает ТАСС. "Притяжение-2" будет создаваться в копродукции с китайскими партнерами.

Также Бондарчук представил картину "Мифы о Москве" дебютанта Александра Молочникова, в которой принял участие в качестве актера. "Это наглый, смешной фильм", – отметил он.

Несмотря на высокий бюджет сиквела, актер Риналь Мухаметов, снявшийся в первой части, считает, что "Притяжение-2" будет пользоваться успехом, пишет Life.ru. "Герои, думаю, те же, продолжение будет. Мне кажется, это будет очень интересно", – заметил он. Риналь уверен, что зрители с нетерпением ждут выхода второй части триллера.