Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново

Один из пользователей Сети, заявил, что после выхода фантастической картины "Притяжение" режиссера Федора Бондарчука, цены на квартиры в Чертаново резко упали. По мнению специалистов, в последние месяцы действительно наблюдается снижение стоимости жилья в этом районе столицы.

"Знаете ли вы, что после выхода "Притяжения" моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на полтора миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?" – поинтересовался у режиссера анонимный пользователь портала The Question.

Напомним, по сюжету фантастической картины Бондарчука, именно в Чертаново появляется летающая тарелка с инопланетянами. При этом, по мнению некоторых критиков, режиссеру удалось ярко передать апокалиптическую атмосферу района.

Можно предположить, что фильм мог косвенно создать у зрителя негативное восприятие Чертаново. Однако специалисты по работе с недвижимостью не уверены, что причина падения цен на жилье кроется именно в творении Бондарчука.

"Мы наблюдали за период с декабря по конец апреля снижение в районе Северного Чертаново на 1,3% цены. Это в целом примерно соответствует общемосковскому темпу снижения цен, тем более что сейчас рынок испытывает влияние гораздо более серьезных факторов, таких как: экономический кризис, сезонность. И говорить о том, что фильм повлиял, я бы не стал", – пояснил Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость".

Эксперт отметил, что, как правило, на стоимость квартир влияют более значимые факторы – такие, как открытие станций метро, станций МЦК, сезонность, а также глобальные тренды рынка, передает BMF.ru. По информации специалиста, на данный момент, недвижимость в районе Чертаново оценивается примерно в 170 тысяч рублей за метр.

"То есть в целом за период, который мы обсуждаем, цена снизилась на две тысячи, и это соответствует общемосковскому тренду. Чтобы две тысячи вылились в полтора миллиона, это должна быть определенная площадь. Наверное, навряд ли в Чертаново такая ценовая динамика", – отметил Таганов.