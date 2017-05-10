Андреева показала идиллию с Бондарчуком

Паулина Андреева сделала свежую публикацию в своем аккаунте в Instagram. Актриса опубликовала совместный с Федором Бондарчуком снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

Аккаунт Паулины Андреевой в популярной социальной сети Instagram неделями простаивал впустую. На протяжении долгого времени там была лишь одна фотография, и многочисленные подписчики уже расстались с надеждой увидеть там нечто новое.

Однако актриса преподнесла поклонникам сюрприз. Буквально несколько часов назад Паулина выложила черно-белый снимок, на котором запечатлена с режиссером Федором Бондарчуком. На снимке влюбленные запечатлены прогуливающимися по берегу моря (или океана). При этом Андреева заснята прижимающейся лицом к лицу Бондарчука и нежно ласкающая его лысину. "HB ❤ FB", – коротко подписала актриса.

Запись переводится с английского языка как: "С днем рождения, Федор Бондарчук". Отметим, что накануне, 9 мая, известный кинодеятель отметил юбилей. Федору исполнилось 50 лет. По всей видимости, влюбленные предпочли отметить круглую дату режиссера подальше от холодной и промозглой Москвы.

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Май 9 2017 в 9:21 PDT

Свежая публикация вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков Паулины Андреевой. Среди тех, кто рассыпался в комплиментах паре, нашлись те, кто высказался весьма язвительно, припомнив разрыв Федора с женой Светланой и скорый выход в свет с Паулиной.

"Паулина ещё покажет дураку Феде", "Как отдельные творческие личности-прекрасны,таланты,но как пара-жто отец и дочь,два разных поколения. Похоже мир становится искаженным в возрастных созданиях", "На вкус и цвет....какое то двоякое чувство...", "Краденое счастье не бывает счастливым! ИМХО", "Нет слов!!!! Вот оно счастье....!!!!! НА ГОРЕ НЕСЧАСТЬЯ!", "Радуйтесь пока есть время, голубки)", – написали свое мнение некоторые негативно настроенные подписчики.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".