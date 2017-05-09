Федор Бондарчук побил цыганский табор

Известный режиссер Фуад Шабанов рассказал о приключениях Федора Бондарчука в молодости. Оказывается, будучи студентом деятель кино иногда ввязывался в драки.

Потасовка, о которой вспоминает Шабанов, произошла в 90-х. Тогда молодой Бондарчук и его друзья решили оторваться в ресторане недалеко от института.

"У нас был достаточно дружный курс, особенно хорошо общалась "пятерка" – Федор, Тигран, Ваня, Петр Ребане (ныне покойный) и я", – рассказал Шабанов. В ресторане ребята выпивали и обсуждали будущее, пока вдруг не решили привнести в мероприятие немного шансона.

"В заведении можно было заказывать музыку: тамошний певец под "минус" исполнял все, что душа пожелает. Федя попросил его забацать "Черного ворона", – вспоминает Шабанов. Как только зазвучали первые ноту, из зала ресторана на цокольном этаже послышался недовольный свист. "Решили, что там, наверное, какой-то важный момент – обойдемся пока без музыки", – добавил режиссер.

Однако и позже, когда "Черный ворон" заиграл вновь, посетители на цокольном этаже выразили своей недовольство. Компания пошла разбираться – оказалось, против такой музыки были цыгане, которые отмечали выход из тюрьмы своего приятеля.

"Я, Федя и Тигран, выслушав нелицеприятную брань в свой адрес, с криками принялись метелить цыганский табор тарелками и всей подручной утварью", – заявил Шабанов. Он добавил, что потасовку прекратил Бондарчук: он скомандовал друзьям остановить драку и компания удалилась из заведения. На выходе из ресторана молодых людей встретили полицейские, однако задержали только цыган. "Как нам удалось пройти мимо них, не понимаю до сих пор. Видимо, в тот день фортуна была на нашей стороне", – цитирует режиссера "Стархит".