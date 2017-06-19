Кобзон спел у гроба Баталова

В столичном Доме кино прошло прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Во время траурной церемонии Иосиф Кобзон исполнил песню у гроба знаменитого актера.

Эстрадный исполнитель рассказал о своих дружеских отношениях с Алексеем Баталовым, передает "МК". По словам Иосифа Кобзона, он называл народного артиста Лешей, как и многие другие друзья ныне покойного актера.

Также певец отметил, что Алексей Баталов за свою жизнь не накопил много денег. Он подчеркнул, что у гроба, согласно известной поговорке, нет карманов. В заключение своей речи Иосиф Кобзон исполнил песню в память о покойном.

Популярный актер Игорь Золотовицкий добавил, что администрация Дома актера ранее предложила Алексею Баталову денежную выплату из фонда, созданного, чтобы помочь "великим в прошлом, но нуждающимся артистам". Исполнитель множества знаменитых ролей отказался от этого предложения. "Я понял, что нельзя ему это предлагать. Хотя он, конечно, нуждался", – заключил Золотовицкий.

Примечательно, что помимо Иосифа Кобзона у гроба спел и художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Он вспомнил, что в последний раз видел Алексея Баталова в январе 2017 года, на дне рождения его дочери. По словам режиссера, на праздничном столе стояла бутылка водки "Журавли". "Мы выпили с Баталовым и, вдруг это случилось само собой, я запел: "Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей", – спел Норштейн.

Помимо упомянутых звезд на прощании с Баталовым можно было видеть множество других знаменитых гостей. В частности, на церемонию пришли народный артист России Николай Бурляев и актер Михаил Ножкин.

Алексей Баталов и Татьяна Самойлова в фильме режиссёра Михаила Калатозова «Летят журавли». pic.twitter.com/Y3D0EjUXjQ — Художники и Поэты (@Xudozhnikipoeti) 15 июня 2017 г.

Добавим, что народный артист СССР Алексей Баталов был похоронен на Преображенском кладбище в Москве. Сообщается, что его могила находится рядом с могилой матери. Напомним, актер скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.