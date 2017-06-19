Москва простилась с Алексеем Баталовым

В Москве простились с народным артистом СССР Алексеем Баталовым, который скончался 15 июня, на 89-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Доме кино на Васильевской улице, а похоронили актера на Преображенском кладбище, рядом с могилой матери.

Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни людей – его друзей и поклонников. Из-за большого скопления москвичей вход в Дом кино открыли даже на полчаса раньше запланированного времени.

На похороны пришли также многие бывшие коллеги Баталова и просто те, кто уважал и ценил его творческую деятельность.Гроб с телом актера установили на сцене Большого зала. Рядом с ним сидела вдова артиста Гитана Леонтенко.

Новость о кончине актера многие деятели культуры восприняли как личную трагедию и, не скрывая, своего горя и слез, со сцены делились воспоминаниями о том, каким им запомнился этот удивительный Баталов.

Проводить актера в последний путь пришел и режиссер картины "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов вместе с супругой актрисой Верой Алентовой. "Мы прощаемся не только с Баталовым, но и с советским кинематографом, которому он принадлежал, он был главным бриллиантом советского кинематографа", – приводит его слова ТАСС.

Режиссер также подчеркнул, что Баталов был интеллигентным человеком, "аристократом" и ему посчастливилось сниматься в фильмах, которые отражали эпоху. Меньшов также рассказал, что в последние несколько лет актер понимал, что уходит. "Он написал записку жене Гитаре, в которой рассказал, где хочет быть похоронен", – добавил режиисер.

Проститься с актером также пришел и руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Он напомнил, что в ближайшие несколько дней у горожан есть возможность бесплатно посмотреть фильмы с участием Баталова, передает "Интерфакс".

Показы состоятся в городских кинотеатрах сети "Московское кино". "Я приглашаю всех прийти и увидеть эти картины на большом экране", – добавил Кибовский.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил в будущем создать фонд имени Алексея Баталова. Организация будет помогать людям с ограниченными возможностями.

Герасимов напомнил, что у актера осталась дочь – инвалид детства. При этом, Баталов заботился не только о ней, но и помогал другим людям с подобными проблемами.