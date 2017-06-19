Алексей Баталов оставил скандальное завещание

Артист оставил все имущество только одной из дочерей. Жена, вторая дочь, внучка и правнучка остались не у дел.

В эти минуты в столичном доме кино начинается церемония прощания с актером Алексеем Баталовым. После панихиды его похоронят на Преображенском кладбище столицы. А потом родным предстоит разобраться с наследством актера.

По информации программы НТВ "Ты не не поверишь!", Алексей Баталов указал в завещании своих обеих дочерей. Правда, с одной оговоркой. Все имущество актера достанется младшей – 49-летней Марии, а после ее смерти в права наследования вступит 62-летняя Надежда. Причем, как при жизни считал актер, старшая, ожидая его наследство, будет должна и даже обязана ухаживать за сестрой, у которой ДЦП – при рождении она получила травму из-за халатности врачей.

У Надежды – наследницы Баталова от первого брака – есть дочь Светлана и внучка Екатерина. Но актер, как говорят, с ним не только не общался, но никогда их не видел. А в конце жизни и вовсе уверял, что ни внучки, ни правнучки у него нет.

А Мария бездетна. Но именно ей, как решил актер, достанется бесценная квартира в знаменитом Доме на набережной. Она расположена в пятом подъезде, а соседом семьи одно время был актер Арчил Гомиашвили. Сегодня в доме живут Наталья Андрейченко, Александр Домогаров, Наталья Ионова, Геннадий Хазанов...

"В эту квартиру попал абсолютно случайно, благодаря ремонту. До этого наша семья жила в доме кинематографистов на Большой Полянке. А потом в доме начался ремонт, нам предложили квартиру в другом месте, но там не было лифта. Я объяснил, что мы без лифта жить не можем, потому что у меня дочь на инвалидной коляске. И оказалось, что есть свободная квартира в Доме правительства", – рассказывал в одном из интервью артист.

Сегодня, по оценкам риелторов, стоимость трехкомнатной квартиры в этом элитном доме – от 80 миллионов рублей. Кроме того, у актера есть загородный дом в поселении ДСК "Мичуринец" рядом с писательским поселком Переделкино. Дачу Баталов очень любил – он построил ее своими руками. И кресла, и кровати – все было сделано им лично. Еще при жизни актера дом был оформлен на Марию – ее возили туда на выходные подышать свежим воздухом.

Очевидно, Надежде останутся и личные вещи Анны Ахматовой – Баталов дружил с поэтессой и она часто жила в доме его отчима. Говорят, что после нее у актера осталось множество артефактов и автографов, которые на аукционах высоко ценятся.

Вполне возможно, что старшая дочь актера сможет оспорить завещание в судебном порядке. По закону наследниками первой очереди считаются дети и супруги. Поэтому можно предположить, что все имущество актера будет разделено на три части, но скандал в таком случае неизбежен.