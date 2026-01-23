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Иосиф Давыдович Кобзон

Артист
Иосиф Давыдович Кобзон
  • Дата рождения: 11 сентября 1937
  • Место рождения: г. Часов Яр, Донецкая область
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Нинель Михайловна Дризина
  • Дети: Андрей Иосифович Кобзон, Наталья Иосифовна Раппопорт-Кобзон

В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. Его первые публичные выступления состоялись на сцене этого учебного заведения. С 1956 по 1959 годы, во время службы в армии, был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

С 1958 года Кобзон работал в Цирке на Цветном бульваре в программе Марка Местечкина «Куба — любовь моя», где исполнял одноименную песню А. Пахмутовой. В 1959—1962 годах — солист Всесоюзного радио. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1962—1965 годах — солист-вокалист Росконцерта, в 1965—1989 годах — солист-вокалист Москонцерта.

В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году к нему пришла всесоюзная популярность после появления в эфире песни Аркадия Островского «А у нас во дворе».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Более 10 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

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