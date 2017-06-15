О чем Баталов просил перед смертью

Друг Алексея Баталова сообщил о том, что актера, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище. По словам Владимира Иванова, такова была последняя воля артиста.

"Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой", – цитирует Владимира Иванова "Интерфакс". "Ушел из жизни спокойно, во сне", – рассказал он и добавил, что перед смертью Алексей Баталов причастился.

Иванов уже сообщил о смерти артиста в Союз кинематографистов России. Руководитель организации Никита Михалков поможет в организации похорон и церемонии прощания.



О последних днях актера рассказал его брат Михаил Ардов: "У него была такая бледность, что я смотрел со страхом. За ним очень хорошо ухаживали, но в таком возрасте уже ничего не поделаешь – было много старческих недугов". По его словам, Баталов сломал ногу, упав со стула, передает РБК.

Смерть артиста прокомментировал президент "Золотой маски" Игорь Костолевский. "Это очень печальная новость. Алексей Владимирович был, наверное, одним из последних романтиков... Последний представитель фантастического поколения мхатовской школы, человек огромной культуры и очень большой души", – цитирует его ТАСС.



Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня около 06:00 мск на 89-м году. Актер скончался в одном из московских пансионатов.