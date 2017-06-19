Раскрыты подробности личной жизни Баталова

Брат Алексея Баталова пролил свет на частную жизнь знаменитого артиста, о которой тот говорить не любил. Также Михаил Ардов рассказал о последних днях жизни актера.

Священник Михаил Ардов – младший брат актера Алексея Баталова. У них одна мать, но разные отцы. Они всегда были в хороших отношениях, и о смерти своего знаменитого родственника Ардов узнал одним из первых. По его словам, три недели назад Баталов был уже "совсем плохонький".

"Я в жизни не видел ни у одного человека такого бледного лица. Он оживлялся, улыбался, посмеивался, когда я шутил, но я понимал, что это уже недалеко", – цитирует отца Михаила НТВ.

До последнего дня за жизнь артиста боролась его жена Гитана, на попечении которой осталась их 49-летняя дочь Мария, инвалид детства. Ардов надеется, что ухаживать за ней поможет дочь Баталова от первого брака.

Оказалось, что Ирину Ротову актер не бросал – просто не считал нужным объясняться. "Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, он сидел и плакал. У нас был замечательный песик – такса Цигель. Он подвывал, сочувствовал. Я эту сцену забыть не могу..." – признался Ардов.

Подруга семьи Наталья Дрожжина рассказала, что наследницы народного артиста дружили, встречались на праздниках. По словам друзей Баталова, он никого не обидел: в завещании указал обеих дочерей, но с оговоркой. Все нажитое имущество (квартира и дача) сначала достанется младшей, а после ее смерти – старшей.

Напомним, что Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня в возрасте 88 лет. Он умер в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра. Прощание с актером состоится 19 июня, похоронят его на Преображенском кладбище.