Алексей Баталов оставил предсмертное письмо

Незадолго до смерти народный артист СССР Алексей Баталов начал писать письмо жене Гитане Леонтенко. Однако закончить послание любимой он не успел.

В письме содержатся стихи Алексея Баталова, которые он начал сочинять в больнице за день до смерти, сообщает Eg.ru. Эти строки актер посвятил Гитане Леонтенко, с которой прожил более 50 лет: "Любимая моя, бесценный дар от Бога,/ Ты вовсе не семья, а к счастию дорога,/ Где каждый шаг с тобой..."

Ранее друг знаменитого артиста Владимир Иванов рассказал о его последней воле. "Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой", – отметил он и добавил, что любимец публики ушел из жизни во сне.

"За ним очень хорошо ухаживали, но в таком возрасте уже ничего не поделаешь... Было много старческих недугов", – подчеркнул брат актера Михаил Ардов.

Напомним, что Алексей Баталов умер на 89-м году 15 июня около 06:00 мск в одном из московских пансионатов. Гражданская панихида пройдет в столичном Доме кино, отпевание состоится в храме иконы Божией Матери на Ордынке. Артиста похоронят на Преображенском кладбище.

