Баталова назвали "использованным материалом"

Сегодня ушел из жизни народный артист СССР и всеобщий любимец Алексей Баталов. В связи с этим трагическим событием режиссер Владимир Меньшов вспомнил самые интересные моменты со съемок судьбоносного для актера фильма "Москва слезам не верит".

По словам Меньшова, понимание того, что на роль интеллигентного слесаря Гоши подходит именно Баталов, пришло к нему не сразу. "У меня были соображения по поводу этой роли совсем другого рода, но когда мы уже дошли до предела и не было никакого понимания, кто же будет играть эту роль (а съемки должны были начаться уже через два дня!), в это время по телевизору показывали картину "Дорогой мой человек", – рассказал режиссер.

Увидев игру Баталова в фильме, Меньшов сразу же решил предложить ему роль. "Но, когда я пришел к любимейшим моим покровителям, знаменитым сценаристам Юлию Дунскому и Валерию Фриду и сказал им, что Баталова хочу взять, они даже как-то поморщились: "Да ладно вам, Володя, это уже использованный материал", – цитирует режиссера "Московский комсомолец".

Позже возникли проблемы и самим актером. По словам Меньшова, Баталов отреагировал на предложение сняться в картине достаточно равнодушно. А после прочтения сценария и вовсе отказался от участия, сославшись на болезнь и занятость.

"Тогда я уже начал подумывать о других кандидатурах, но, как это ни странно, практически ночью, часов в 12, раздался звонок: "Здравствуйте, это Баталов. Знаете, я подумал, да гори они синим пламенем, все эти мои дела, давайте я буду сниматься у вас", – вспоминает режиссер.

По словам Меньшова, решение Баталова стало судьбоносным как для него самого, так и для фильма. Режиссер отметил, что актер не страдал никакой звездной болезнью, хотя и был "звездой высокого полета".

"Каждый раз присутствие Баталова на площадке поднимало весь уровень кинопроцесса. Идет Баталов, пришел Баталов, начал играть Баталов – все вокруг замирало. Большего чем он авторитета на площадке не было, ни Муравьева, ни Алентова, ни Фатюшин не были звездами такого уровня", – подчеркнул Меньшов.

Напомним, утром 15 июня на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Друг актера Владимир Иванов рассказал, что он умер спокойно, во сне.

Гражданская панихида по артисту пройдет в Москве в Доме кино. Отпевание состоится в храме иконы Божией Матери на Ордынке, а похороны – на Преображенском кладбище.