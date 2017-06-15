Баталова назвали "использованным материалом"
По словам Меньшова, понимание того, что на роль интеллигентного слесаря Гоши подходит именно Баталов, пришло к нему не сразу. "У меня были соображения по поводу этой роли совсем другого рода, но когда мы уже дошли до предела и не было никакого понимания, кто же будет играть эту роль (а съемки должны были начаться уже через два дня!), в это время по телевизору показывали картину "Дорогой мой человек", – рассказал режиссер.
Увидев игру Баталова в фильме, Меньшов сразу же решил предложить ему роль. "Но, когда я пришел к любимейшим моим покровителям, знаменитым сценаристам Юлию Дунскому и Валерию Фриду и сказал им, что Баталова хочу взять, они даже как-то поморщились: "Да ладно вам, Володя, это уже использованный материал", – цитирует режиссера "Московский комсомолец".
Позже возникли проблемы и самим актером. По словам Меньшова, Баталов отреагировал на предложение сняться в картине достаточно равнодушно. А после прочтения сценария и вовсе отказался от участия, сославшись на болезнь и занятость.
"Тогда я уже начал подумывать о других кандидатурах, но, как это ни странно, практически ночью, часов в 12, раздался звонок: "Здравствуйте, это Баталов. Знаете, я подумал, да гори они синим пламенем, все эти мои дела, давайте я буду сниматься у вас", – вспоминает режиссер.
По словам Меньшова, решение Баталова стало судьбоносным как для него самого, так и для фильма. Режиссер отметил, что актер не страдал никакой звездной болезнью, хотя и был "звездой высокого полета".
"Каждый раз присутствие Баталова на площадке поднимало весь уровень кинопроцесса. Идет Баталов, пришел Баталов, начал играть Баталов – все вокруг замирало. Большего чем он авторитета на площадке не было, ни Муравьева, ни Алентова, ни Фатюшин не были звездами такого уровня", – подчеркнул Меньшов.
Напомним, утром 15 июня на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Друг актера Владимир Иванов рассказал, что он умер спокойно, во сне.
Гражданская панихида по артисту пройдет в Москве в Доме кино. Отпевание состоится в храме иконы Божией Матери на Ордынке, а похороны – на Преображенском кладбище.
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