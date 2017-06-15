Актеры скорбят об Алексее Баталове

Сегодня на 89-м году жизни скончался народный артист СССР и всеобщий любимец Алексей Баталов. Родные, друзья и коллеги актера скорбят о его смерти и делятся тем, каким им запомнился этот удивительный человек.

Актриса Светлана Немоляева призналась, что она и ее супруг Александр Лазарев не были близкими друзьями с Алексеем Баталовым, но всегда были рады пообщаться с ним. "Я знала его давно, и всегда относилась с особым пиететом. Он необыкновенный талант, человек огромного внутреннего обаяния. Баталов – человек удивительного мира, старой московской мхатовской интеллигенции, которой у нас сейчас почти не встречается", – цитирует ее НСН. Немоляева подчеркнула, что с уходом Баталова ушла целая эпоха "высокого стиля жизни, искусства".

Актер Валентин Гафт подчеркнул, что такие люди и такие талантливые артисты, как Баталов, встречаются крайне редко, передает РЕН ТВ. "Умер человек, который не должен умирать и он не умрет никогда. Потому что, глядя на него, видишь все лучшее в человеке, советском человеке, как говорят., включая ум, обаяние, юмор, силу – все было в этом человеке", – сказал артист. Он подчеркнул, что для многих Баталов был образцом, который "меняет жизни".

Скорбит о кончине актера и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Певец подчеркнул, что ему посчастливилось неоднократно встречаться и общаться с Баталовым.

По словам Кобзона, даже лежа в больнице актер переживал не о себе, а о дочери Маше (она с детства больна церебральным параличом – прим.ред.). "Говорил, что не хочет умирать, потому что Маша останется без отцовской поддержки", – добавил певец.

Кобзон рассказал, что вместе с космонавтом Валентиной Терешковой навещал Баталова в больнице. Он пообещал актеру позаботиться о его дочери и супруге, пишет Life.ru.

Кинорежиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко также с большим сожалением воспринял новость о кончине Баталова. "Уходят люди, составляющие славу нашего кинематографа. Это очень большая потеря для нашего кино. Это человек, который никогда ни одну плохую роль не сыграл", – цитирует Бортко "РИА Новости".