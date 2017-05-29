Звягинцев о связях с Украиной после триумфа в Каннах
Андрей Звягинцев признал, что при работе над фильмом было трудно игнорировать актуальную повестку дня. Многие увидели смысловую связь между сюжетом картины и ситуацией на Украине. Режиссер отметил, что подобная метафора в "Нелюбви" действительно присутствует, но "скорее является фоном".
"Это история о людях, об отсутствии эмпатии, постоянном эгоизме, сосредоточенности на самих себе. Не хотелось превращать ее в политическое заявление", – цитирует Звягинцева ТАСС. "Хотя фон этот совершенно очевиден, и мы не могли им не воспользоваться", – подчеркнул он.
Основной темой фильма режиссер назвал взаимоотношения людей. "Нас главным образом занимала тема того, как одному человеку жить с другим. Главные герои почти на поле битвы: 12-13 лет совместной жизни позади, и вдруг они оказываются у разбитого корыта. На этом фоне происходит история с ребенком", – рассказал обладатель приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля.
По словам Звягинцева, на сюжет повлияло то, что действие происходит в России, однако "Нелюбовь" могла быть снята в любой другой стране. "Безусловно, это привнесло бы в фильм некоторые другие черты. Может быть, другой градус, другие нюансы, связанные с национальными особенностями, но в целом сам клубок отношений возможен где угодно", – пояснил он.
Приз жюри - "Нелюбовь". Звягинцев говорит со сцены: "Как-то скоро всё случилось". Очевидно, рассчитывали на большее..— Sam Klebanov (@SamKlebanov) 28 мая 2017 г.
Для Андрея Звягинцева это уже третья награда Каннского кинофестиваля. В 2011 году его фильм "Елена" победил в категории "Особый взгляд", а в 2014 году картина "Левиафан" была удостоена премии в основной программе смотра за лучший сценарий.
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