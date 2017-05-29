Звягинцев о связях с Украиной после триумфа в Каннах

Режиссер Андрей Звягинцев, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале за фильм "Нелюбовь", рассказал о связи между сюжетом его картины и ситуацией на Украине. По его словам, эту параллель необходимо воспринимать "фоном".

Андрей Звягинцев признал, что при работе над фильмом было трудно игнорировать актуальную повестку дня. Многие увидели смысловую связь между сюжетом картины и ситуацией на Украине. Режиссер отметил, что подобная метафора в "Нелюбви" действительно присутствует, но "скорее является фоном".

"Это история о людях, об отсутствии эмпатии, постоянном эгоизме, сосредоточенности на самих себе. Не хотелось превращать ее в политическое заявление", – цитирует Звягинцева ТАСС. "Хотя фон этот совершенно очевиден, и мы не могли им не воспользоваться", – подчеркнул он.

Основной темой фильма режиссер назвал взаимоотношения людей. "Нас главным образом занимала тема того, как одному человеку жить с другим. Главные герои почти на поле битвы: 12-13 лет совместной жизни позади, и вдруг они оказываются у разбитого корыта. На этом фоне происходит история с ребенком", – рассказал обладатель приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

По словам Звягинцева, на сюжет повлияло то, что действие происходит в России, однако "Нелюбовь" могла быть снята в любой другой стране. "Безусловно, это привнесло бы в фильм некоторые другие черты. Может быть, другой градус, другие нюансы, связанные с национальными особенностями, но в целом сам клубок отношений возможен где угодно", – пояснил он.

Приз жюри - "Нелюбовь". Звягинцев говорит со сцены: "Как-то скоро всё случилось". Очевидно, рассчитывали на большее.. — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 28 мая 2017 г.

Для Андрея Звягинцева это уже третья награда Каннского кинофестиваля. В 2011 году его фильм "Елена" победил в категории "Особый взгляд", а в 2014 году картина "Левиафан" была удостоена премии в основной программе смотра за лучший сценарий.