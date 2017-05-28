Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз на завершившемся 70-м Каннском кинофестивале. Международное жюри во главе с Педро Альмодоваром удостоило его награды за семейную драму "Нелюбовь". Картина участвовала в основной конкурсной программе одного из самых престижных киносмотров в мире.

В основном конкурсе участвовало 19 картин. Ежегодно подается около трех тысяч фильмов, из этого числа отборщики во главе с арт-директором фестиваля Тьерри Фремо выбирают претендентов на главный приз. "Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария", – сказал Звягинцев на церемонии вручения премии. Фильм "Нелюбовь" рассказывает о непростом разводе молодой пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что полностью забывают о 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. "Конечно, это лишь частная история, в которой, уверен, как в капле воды, отражается целый океан. Мне кажется, наш фильм коснется каждого, потому что эту территорию нелюбви в душе, я думаю, каждый сможет отыскать в себе",– цитирует Звягинцева РИА Новости. По его словам, актриса, которая проходила пробы на роль Жени, прочла сценарий, и на утро пришла на пробы без грима. "Это еще одно из условий, которое я передаю через кастинг-директора – не надо никакого грима, приходите такими, какими вас мать родила. Ну, в одежде, разумеется. И вот она рассказала следующее. Говорит, что в два часа ночи дочитала сценарий, вскочила, бросилась в спальню, схватила своего ребенка спящего, обняла его и, задыхаясь от слез, сказала: "Прости меня, прости!" Я спрашиваю, а сколько лет вашей девочке? Она отвечает, два с половиной. Я понимаю, что столь виноватой перед младенцем, которому два с половиной года, быть нельзя, и, согласитесь, понятно почему. Но это какое-то прозрение, что ли, понимание наперед, что ты потом непременно будешь виноват, совершишь немало ошибок, потому что так устроен человек, и потому что сил иногда не хватает на своих близких. Я и за собой иногда это с горечью замечаю. И я хочу вот что сказать. Этот ее рассказ для меня эталонная мера желаемого, моей мечты о том, что именно так сработает фильм для зрителей. Что он вернет нас к себе самим, к нашим близким, а если повезет, то и к дальним", – заключил триумфатор Канн. Отметим, для российского режиссера это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан", участвовавшую в основном конкурсе смотра.