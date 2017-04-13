Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском фестивале

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Воскресенье 16 апреля
Лента новостей
14:29
Путин встретил Пасху в Москве
14:17
Андрей Разин раскрыл причину смерти сына
13:18
В аэропортах Индии объявлена тревога
13:03
Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана
12:50
При пожаре на севере Москвы погиб человек
12:45
На Рублевке собрались самые красивые россиянки
12:27
Ракетные испытания КНДР провалились под наблюдением США
12:11
В Татарстане школьница умерла после падения с лошади
11:50
Дорогу в аэропорт Петербурга перекрыло озеро (видео)
11:37
Телевизор убил ребенка в Ульяновской области
11:03
Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину
10:40
В аэропорту Нью-Йорка произошла эвакуация из-за гранаты
10:31
Лондон заманивает Москву в свою команду
10:09
На Пасху Москву завалит снегом
09:56
Путин поздравил православных с Пасхой
23:48
На Рублевке выбрали самую красивую россиянку
21:57
Лопырева пришла на конкурс красоты в цыганском платье
21:19
"Кубок Гагарина": Магнитка и трехглавый дракон
18:03
Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
17:56
В Москве свадебный кортеж перекрыл шоссе
17:31
Киркоров показал гастрольную жену
17:19
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
16:38
В Москве легковушка протаранила остановку
16:20
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
15:47
Под Москвой задержали греческого борца
15:21
Бондарчук поможет покалеченному Степанову
15:05
Регионы принимают окружные финалы чемпионата АССК
14:50
Шепелев сжалился над семьей Фриске
14:26
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
14:22
Лавров усомнился в адекватности Киева
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
13:01
Христиане замерли в ожидании Благодатного огня
12:51
Чего нельзя делать перед Пасхой
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:57
Появление Благодатного огня объяснили научно
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
11:28
Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
11:11
Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка
10:50
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
10:28
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:55
Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
21:01
Пасхальные яйца могут навредить здоровью
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Как себя вести в застрявшем лифте
20:33
Эрнст рассказал об огромной потере
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:58
Кобзон в пятый раз стал самым богатым
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:27
"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:13
Найден новый способ добычи воды
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:49
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:11
Эксперты в Москве обсудили актуальные вопросы образования
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
17:33
За что любят дочь Кадырова
17:22
Пуля застряла в голове 18-летней москвички
17:15
Профессиональное выгорание научились предсказывать
17:11
Пасхальные обычаи и рецепты звезд
17:04
С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП
16:49
Наука доказала вред планшетов для детей
16:35
"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
16:26
На кого КНДР сбросит ядерную бомбу
16:13
Придумана жвачка для диагностики рака
16:13
В московском метро появились поезда со сквозным проходом
16:06
Российская актриса перестала ходить после аварии
16:03
Киркоров купил спецвагон с позолоченными ручками
15:57
Самые "бедные" российские министры
15:52
При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек
15:37
Налоговая посчитала деньги Медведева
15:36
Навка зарабатывает в десять раз больше Пескова
15:33
На МКАД перевернулся грузовик с пивом (видео)
15:30
Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
15:26
Киев в бешенстве от действий Москвы
15:25
Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
15:18
В московском метро у пассажира взорвался телефон
15:15
Алла Пугачева пугает своим видом
15:12
Кремль раскрыл доходы Путина
15:09
Наташу Королеву поздравляют с беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
14:18
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:20
Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление Благодатного огня объяснили научно
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Киркоров показал гастрольную жену
Кремль раскрыл доходы Путина
Шепелев сжалился над семьей Фриске
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
Культура

Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском фестивале

Кадр из фильма "Нелюбовь"
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в конкурсную программу 70-го международного Каннского кинофестиваля. Кажется, режиссер вновь может стать лауреатом престижной награды.
прочитано 877 раз

Талант Звягинцева уже давно покорил многих критиков мира. Номинант на премию "Оскар", он уже становился лауреатом  и "Золотого глобуса", и конкурса в Каннах . "Первое европейское кино" Звягинцева обещает произвести настоящий фурор. Известно, что съемки проходили на киностудиях сразу четырех стран – России, Франции, Бельгии и Германии.

"Нелюбовь" была задумана режиссером еще много лет назад. Тогда он посмотрел фильм Ингара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" и понял, что хотел бы снять фильм о тяжелом разводе.

В соавторстве с талантливым сценаристом Олегом Негиным Звягинцев попытался как можно реалистичнее изобразить тот самый семейный "кризис", который, как правило, возникает спустя 10-15 лет совместной супружеской жизни.  Продюсер картины Александр Роднянский признавался в интервью РИА Новости, что обсуждение возможных вариантов сюжета длилось несколько лет.

Наконец, осенью 2015-го Звягинцев объявил о начале съемок. Режиссер пообещал зрителям, что на премьере им придется "пролить слезы". Главные герои картины действительно заставят многих зрителей задуматься. Ведь они так увлечены своими новыми отношениями и ссорой друг с другом, что совсем забывают об общем ребенке – 12-летнем Алеше.

Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Мировая премьера "Нелюбви" состоится именно здесь. Пока неизвестно, когда драма выйдет в российский прокат.

Андрей Звягинцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Xiaowei

Автор: Андрей Петрунян13 апреля 2017, 13:51

комментарии

Политика

Лавров усомнился в адекватности Киева
Горбачев: Холодная война близко
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
Сколько зарабатывают российские депутаты

Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
Киркоров показал гастрольную жену
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
Бондарчук поможет покалеченному Степанову

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову

О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров
Политика

Лондон заманивает Москву в свою команду

Министр иностранных дел Великобритании предложил России выбрать "правильную сторону"
Общество

Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину

Сам политик видит в произошедшем месть за свою работу
Общество

Ракетные испытания КНДР провалились под наблюдением США

Американские политики предвидели неудачный пуск ракеты

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Пугачева хорошеет с каждым годом
За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru