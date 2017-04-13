Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском фестивале
Талант Звягинцева уже давно покорил многих критиков мира. Номинант на премию "Оскар", он уже становился лауреатом и "Золотого глобуса", и конкурса в Каннах . "Первое европейское кино" Звягинцева обещает произвести настоящий фурор. Известно, что съемки проходили на киностудиях сразу четырех стран – России, Франции, Бельгии и Германии.
"Нелюбовь" была задумана режиссером еще много лет назад. Тогда он посмотрел фильм Ингара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" и понял, что хотел бы снять фильм о тяжелом разводе.
В соавторстве с талантливым сценаристом Олегом Негиным Звягинцев попытался как можно реалистичнее изобразить тот самый семейный "кризис", который, как правило, возникает спустя 10-15 лет совместной супружеской жизни. Продюсер картины Александр Роднянский признавался в интервью РИА Новости, что обсуждение возможных вариантов сюжета длилось несколько лет.
Наконец, осенью 2015-го Звягинцев объявил о начале съемок. Режиссер пообещал зрителям, что на премьере им придется "пролить слезы". Главные герои картины действительно заставят многих зрителей задуматься. Ведь они так увлечены своими новыми отношениями и ссорой друг с другом, что совсем забывают об общем ребенке – 12-летнем Алеше.
Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Мировая премьера "Нелюбви" состоится именно здесь. Пока неизвестно, когда драма выйдет в российский прокат.
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