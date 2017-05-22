"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков. Российский режиссер ожидаемо покорил публику международного кинофестиваля в Каннах.

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), кинолента – на первом месте рейтинга конкурсных картин фестиваля. К слову, совсем скоро фильм смогут оценить и российские зрители – премьера состоится 1 июня.

На создание "Нелюбви" Звягинцева много лет назад вдохновил легендарный фильм Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни". Позднее Андрей обсудил идею картины со своим постоянным сценаристом – Олегом Негиным.

Как рассказывал в интервью РИА Новости продюсер Александр Роднянский, сценарий фильма не раз менялся. Сюжетные линии разрабатывали несколько лет.

"Нелюбовь" – социальная драма, в центре внимания которой – большая трагедия маленького человека. Звягинцев мастерски воспроизвел ситуацию, когда супруги, находящиеся в процессе развода, напрочь забывают о ребенке.

Евгения и Борис давно хотят развестись. У обоих есть партнеры на стороне, оба мечтают о "новой" жизни. День за днем выясняя отношения, супруги не обращают никакого внимания на 12-летнего Алешу. Не выдержав, мальчик уходит из дома.

Проблема неполной семьи актуальна для людей всех национальностей и вероисповеданий. Как уже не раз отмечали ведущие критики, Звягинцев не впервые снимает кино, сюжет которого поражает реалистичностью.