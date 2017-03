"Маша и Медведь" повторил рекорд YouTube

Семнадцатая серия российского мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс Каша" вошла в пятерку самых популярных видео в истории YouTube. Эпизод набрал более двух миллиардов просмотров.

Серия попала в топ видеосервиса наряду с клипами на композицию Gangnam Style корейского исполнителя PSY, которая собрала 2,7 миллиарда просмотров и треком See You Again американского рэпера Уиз Халифа, который посмотрели 2,5 миллиардов человек. Серия "Маша плюс Каша" появилась в YouTube.

Серия "Маша плюс Каша" доступна помимо русской в украинской, английской, немецкой, французской, испанской, португальской и китайской версиях. Российский мультфильм выходит с 2009 года.