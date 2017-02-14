Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович

"Маша и Медведь" и "Лунтик" оказались самыми любимыми российскими картинами голливудской дивы Милы Йовович. Актриса в штуку призналась, что она была бы не прочь сыграть роль Медведя.

"У нас двое маленьких детей, мы смотрим в основном "Машу и Медведя", "Лунтика". Это и есть наши любимые фильмы из России" – рассказала артистка изданию РИА Новости. Отвечая на вопрос о любимых героях, Мила назвала Медведя все из того же мультсериала.

Йовович никогда не скрывала своих русских корней. Актриса родилась в Киеве и первые пять лет жизни провела в Советском Союзе. Милла неплохо говорит по-русски и не раз признавалась, что произведения российских классиков – одни из ее самых любимых.

Показ российского мультипликационного сериала "Маша и Медведь" стартовал в начале 2009 года. Один из создателей Олег Кузовков позже признался, что идея появилась у него еще в 1996 году – тогда аниматор отдыхал на побережье Черного моря и увидел на пляже девочку, которая своим поведением очень напомнила ему Машу из популярной сказки. Также Кузовков рассказал, что вдохновлялся просмотром мультсериала "Том и Джерри".

Мультфильм в короткие сроки стал пользоваться просто бешеной популярностью среди россиян. На сегодняшний день уже выпущено три сезона и два спин-оффа. В ряде регионов России Маше и Медведю даже поставили памятники.

Семнадцатая серия "Маша+Каша" в конце прошлого года установила настоящий рекорд на YouTube, собрав более 1,84 миллиарда просмотров. Серия попала в шестерку самых просматриваемых видео за всю историю сайта.

Сегодня история про взбалмошную девочку Машу и Медведя по достоинству оценена во всем мире. В Европе, Америке и в России всегда можно встретить множество сувениров, игрушек и канцтоваров с атрибутикой культового мультсериала. В Италии, Индонезии и Великобритании проект стал не менее популярным. Как отмечают критики, подобный успех связан с минимальным количеством диалогов в сценарии.