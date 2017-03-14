Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде
О подозрениях Кащюнаса сообщается в итальянской газете La Stampa. Политик убежден, что Медведь, защищающий маленькую беззащитную девочку – самая настоящая аллюзия на Россию. Кроме того, Лауринас обеспокоен известностью мультсериала. " Это самый популярный продукт российского производства в мире. Он даже популярнее, чем водка, газ, Достоевский, балет и икра", – сказал он.
Причину вирусного распространения проекта автор статьи видит в наличии деталей, "близких каждому советскому человеку". Это, по мнению журналиста, и ковер на стене, и старый телевизор, и резиновый мяч. "Взять даже девочку Машу, которую создатель мультфильма встретил на пляже в Крыму в 1996 году!", – сетует итальянский репортер, выражая свое согласие с позицией литовского чиновника.
На сегодняшний день проект пользуется успехом более чем в 120 странах мира, что не может вызывать опасения у политиков. Многие из них убеждены, что от любви к российскому мультфильму до поддержки политического курса кремля "всего ничего".
Тем временем "Маша и Медведь" продолжает радовать маленьких зрителей во всем мире. Ведь они, к счастью, пока не в курсе каких-либо политических санкций.
На юбилей он мечтает получить самолет и услышать живьем группу ABBA
В Сети активно обсуждают новое появление в свете наследников актрисы
Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети