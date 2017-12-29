Недооцененные фильмы 2017 года

Список фильмов, недооцененных зрителем в уходящем году, опубликовали кинокритики. В перечень попали 13 картин.

Киноиндустрия все больше превращается в поле битвы двух направлений. С одной стороны – блокбастеры, такие, как "Звездные войны: последний джедай" или "Чудо-женщина", которые собирают толпы в мультиплексах. С другой стороны – "независимое" кино, которое пока остается недооцененным массовым зрителем.

Последнее было представлено в 2017 году фильмами, которые и привлекли внимание критиков. Это картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фаррелом. Заслуживает высокой оценки и "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном.

В перечне из 13 картин – драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призером Каннского кинофестиваля. Кроме того, в список "недооцененок" попали "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяна Маслани.

Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звездный час", пишет журнал Variety.

В 2016 году в такой же список попали ленты “Американская милашка” Андреа Арнольд, "Синг Стрит" Джона Карни, "Несколько женщин" Келли Райхардт,"Криша" Трея Эдварда Шульца и "Тишина" Майка Флэнагана.



В то же время, критики признают: с возрастанием качества ТВ-продукции, развитием интернета и таких сервисов, как Netflix, список недооцененных независимых фильмов становится все короче.