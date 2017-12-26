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Что посмотреть в новогоднюю ночь

Фото: Пресс-служба
Dni.Ru составили обзор праздничных телепередач, которые пройдут с 31 декабря по 1 января. Каждый канал российского ТВ приготовил для зрителей разнообразную и интересную программу.
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На Первом канале в 23:00 стартует шоу "Новогодняя ночь на Первом". В этом году в нем примут участие лидеры народного онлайн-голосования.

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта сообщил, что к 30 выбранным зрителями исполнителям будет добавлено "еще столько же не менее достойных". Он добавил, что шоу удовлетворит вкусы поклонников самой разной музыки любых возрастов.

Кроме того, в этом году на Первом откажутся от традиционных студий, в которых всегда записывались подобные эфиры. В этот раз артисты будут сниматься на фоне самых знаменитых мест новогодней Москвы. Ведущие праздничного вечера на Первом – Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева.

Перед "Новогодней ночью на Первом" – на канале праздничный выпуск шоу "Лучше всех!" (31 декабря в 18:20). В нем зрители увидят юных артистов с самыми трогательными праздничными номерами.

Фото: Пресс-служба

На канале "Россия 1" 31 декабря в 21:55 начнется "Новогодний парад звезд", который проведут Николай Басков и Филипп Киркоров. В нем лицом к лицу встретятся Андрей Малахов и Максим Галкин. Дональд Трамп (Юрий Стоянов) побеседует с российским президентом, а Тереза Мэй (Игорь Верник), Эммануюль Макрон (Юрий Аскаров) и Ангела Меркель (Юрий Стоянов) поздравят всех россиян.

В полночь начнется Новогодний "Голубой огонек-2018". Ведущими стали Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Юрий Гальцев и Наталья Медведева, Николай Басков и Нонна Гришаева. Всего в этом году в "Голубом огоньке" покажут более 80 номеров. Выбор участников программы в этом году определяли сами зрители путем интернет-голосования. В этом году у елки собрались не только известные артисты, но и люди, которые отличились в этом году: спортсмены, врачи, космонавты, военные. Также известно, что на телеканале 1 января пройдет телепремьера фильма "Последний богатырь".

Фото: Пресс-служба

"ТВ Центр" в 23.00 начнет шоу "Новый год в прямом эфире". Зрители увидят, что в новогоднюю ночь происходит на Поклонной горе, которая превратится в праздничную площадку. Также телезрителей ждут прямые эфиры из Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, парка "Сокольники", ВДНХ и с Тверской улицы.

В 23.30 шоу всех поздравит мэр Москвы Сергей Собянин. Потом шоу продолжится вплоть до 23.55.

Фото: Пресс-служба

Канал НТВ 31 декабря окажет "Супер Новый Год". Зрители смогут стать гостями волшебного дома, созданного специально для осуществления мечты детей из проектов "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы".

Они встретят в нем главных звезд отечественной эстрады. В эфире прозвучат личные истории людей, которыми гордится вся страна. Ведущие – Вадим Такменев и Александр Олешко. Продолжит ночь нового 2018 года фестиваль Авторадио "Дискотека 80-х".

Фото: Пресс-служба

"Россия К" 31 декабря предложит Новый год с Владимиром Спиваковым. Программа начнется в 22:50. В программе примут участие: звезды мировой оперной сцены – Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Ольга Перетятько и другие; артисты балета – Светлана Захарова и Денис Родькин; актеры театра и кино – Екатерина Гусева, Алексей Неклюдов, Юлия Пересильд, Евгений Миронов и артисты "Театра Наций"; популярные исполнители - Александр Коган, Елена Чарквиани, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Елена Назарова, Марк Тишман, Вадим Эйленкриг (труба), Вадим Репин (скрипка), а также два знаменитых коллектива Владимира Спивакова – Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Фото: Пресс-служба

На СТС в 22.00 стартует шоу "Новый год, дети и все-все-все!". По сюжету Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссерами и актерами праздника.

На площадке встретятся участники вокального шоу "Успех" и "Шоу "Уральских пельменей", актеры сериалов "Воронины",  "Молодежка" и "Психологини" и "Взрослая жизнь".

На ТНТ в 18.00 начнется новогодний супервыпуск шоу "Где логика?" Юмористы поборются с повелительницами Instagram: Гарик Мартиросян и Семен Слепаков против Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

В 19.00 зрителям предлагают посмотреть новогодний выпуск Comedy Woman. В 20.00 – шоу "Импровизация". В гости придут такие звезды как Сергей Лазарев, Нюша, Тимур Родригез, L'ONE. В 21.00 начнется новогодний выпуск шоу "Студия СОЮЗ". В 22.00 "Однажды в России" – самые животрепещущие темы.

В 23.00 на ТНТ стартует большой музыкальный новогодний баттл Comedy Club Karaoke Star 2018. В нем сойдутся команды Comedy Club, "Дома-2", "Импровизации", Comedy Woman, "Студии СОЮЗ", Stand Up, "Однажды в России" и "Универа".

Фото: Пресс-служба

РЕН ТВ встретит праздник марафоном "Легенд Ретро FM". 31 декабря звезды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 90-х годов исполнят свои главные хиты. Ретро-марафон продлится более суток и прервется лишь на традиционное новогоднее обращение Президента России.

Пятый канал представит новогодний проект "Моя советская ирония судьбы". С 12.00 вместе с Михаилом Боярским и его звездными друзьями зрители начнут встречать Новый год по-советски.

Своими новогодними историями и воспоминаниями от первого лица в программе "Мой Советский Новый год" с Михаилом Боярским поделятся Алла Пугачева, Гоша Куценко, Анна Ковальчук, Николай Басков, Никас Сафронов, Елена Яковлева, Денис Майданов, Владимир Шахрин, Дмитрий Харатьян, Вениамин Смехов и другие. С 16.40 зрителей Пятого канала ожидают любимые комедии.

Автор: Людмила Фоканова26 декабря 2017, 15:01

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