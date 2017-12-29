Главные события Москвы с 29 декабря по 8 января

Праздновать Новый год в Москве будут с размахом. Ожидается множество спектаклей, мастер-классов, танцев, световых инсталляций и игр. Самый центр, Тверскую улицу, перекроют для движения автотранспорта, и там будет находиться эпицентр всего веселья. Также гуляния пройдут в девяти московских парках, вдоль Садового кольца и во многих других уголках города.

29 декабря, пятница

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт "Теодор Курентзис. "Ленинградская симфония" Шостаковича". Теодор Курентзис и musicAeterna не будут "играть по правилам", а исполнят в преддверии Нового года знаменитое драматическое произведение Шостаковича, созданное в блокадном Ленинграде. Эта партитура, впитавшая в себя неистовую силу и масштаб, – одна из ключевых для XX века.

В Парке Победы на Поклонной горе начнет работу фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". В преддверии чемпионата мира темой станет "Футбол пяти континентов". Посетителям традиционно представят грандиозный 50-метровый ледовый Кремль с каскадом ледовых горок. Также здесь при помощи льда расскажут о тридцати двух странах-участницах чемпионата и одиннадцати российских городах, где пройдут матчи. Также можно будет попробовать кухню стран-участниц и посмотреть представления в стиле их национальных традиций. Подробности на официальном сайте мероприятия.

30 декабря, суббота

В "ГлавClub Green Concert" состоится новогодний концерт легендарной отечественной группы "Ария". Многочисленных поклонников ждут приятные сюрпризы и море праздничного настроения. Неожиданные аранжировки своих хитов, новогодние песни и советские шлягеры в хард-рок обработке – кто знает, что приготовят на этот раз музыканты. Так что всем фанатам быть строго предписано.

В клубе "16 Тонн" даст предпраздничный концерт группа "Би-2". Будут подведены музыкальные итоги года уходящего, который оказался весьма богатым на события. Здесь и выпуск свежего альбома, который получился вполне удачным, и различные интересные проекты, в том числе выступление с симфоническим оркестром и сотрудничество с интересными музыкантами со стороны. У поклонников есть возможность подзарядиться от мощных гитарных риффов в теплой, почти домашней атмосфере.

31 декабря, воскресенье

В "Крокус Сити Холле" выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана с праздничной программой "Концерт для Деда Мороза". Забористое праздничное настроение обеспечит саксофонист, которого величают "товарным знаком российского джаза" и его профессиональный коллектив, который блистает на сцене вот уже 18 лет. Можно ожидать отменный джаз и всевозможные вариации на тему новогодних мелодий.

А попозже здесь же, в "Крокус Сити Холле", будут праздновать "Жаркий Новый год". Состоится большой концерт, где выступят такие известные артисты, как Григорий Лепс, Ани Лорак, LOBODA, Тимати, "Руки Вверх" и EMIN. Также будет показано цирковое представление мирового уровня. В welcome-зоне будет играть оркестр, который исполнит главные новогодние хиты и прочие известные композиции. Рулить вечером будут ведущие телеканала "ЖАРА".

В "Театре на Юго-Западе" встретят Новый год под девизом "Фильм! Фильм! Фильм!". Праздничной ночью уютное Арт-Кафе превратится в съемочную площадку, где будет сниматься кино. Гости станут артистами, режиссерами, сценаристами и другими героями процесса под чутким руководством киноманов Карины Дымонт, Олега Анищенко, Максима Лакомкина, Антона Белова и Михаила Грищенко. Организаторы обещают "калейдоскоп удовольствий, приятных сюрпризов и встреч".

В новогодний вечер в Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Волшебный Штраус" при участии оркестра "Русская филармония" и солистов Большого театра. Зрителей ждут известные произведения династии венских композиторов Штраусов, являющихся авторами множества оперетт и вальсов, полек, маршей, галопов, кадрилей. Будут исполнены: увертюры к оперетте "Летучая мышь", "Мой дорогой маркиз", куплеты Адели из оперетты "Летучая мышь", вальсы "Сказки венского леса", "Весенние голоса" и "Вино, женщины, песни", польки "Гром и молния", "Трик-Трак" Иоганна Штрауса, "O sole mio" Эдуардо ди Капуа, застольная из оперы "Травиата" Джузеппе Верди и многие другие произведения.

31 декабря, 1 и 2 января в районе Тверской улицы пройдут праздничные гуляния. Центр Москвы превратиться в настоящий карнавал, в котором поучаствуют около 40 театров. Более двух километров улицы превратят в пешеходную зону, там состоятся выступления музыкантов, среди которых Варвара Визбор, Инна Желанная, MGZAVREBI и многие другие. Своими трюками удивят трюкачи и акробаты, пространство поделят на отдельные секции, посвященные различным сказочным историям. На Тверской площади пройдут квесты, покажут спектакли и будет много разного интересного. Полное расписание можно посмотреть здесь.

В Доме Торжеств пройдет "Новогодняя ночь-2018", где гости окажутся в Ледяном дворце Снежной королевы, где состоится премьера мюзикла по одноименной сказке Андерсена. В постановке принимают участие известные артисты и танцоры Большого театра. После спектакля выступят финалисты музыкального шоу "Голос" Александр Бабенко и Александра Белякова и Extravaganza show.

В Большом зале Дома Кино СК РФ пройдет знаменитый "Голубой огонек", истоки которого находятся в далеком 1962 году. Фонд "Мелодия" и Центр имени Татьяны Шмыги перенесет телеконцерт на сцену, переведя его в формат большого праздничного выступления отечественных звезд. Среди них: народный артист России Владимир Девятов, заслуженные артисты России Леонид Серебренников, Александр Песков, Михаил Вашуков, Анатолий Трушкин, Петр Кокорев, Евгений Южин, Юлия Снежина и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении духового оркестра Министерства обороны РФ.

В клубе "16 Тонн" Новый год будут встречать вместе с группой Brainstorm, которая даст эксклюзивный праздничный концерт. Эта известная латвийская группа с обаятельным фронтменом Ренарсом Кауперсом, зажигавшая на стадионных рок-фестивалях и участвовавшая в "Евровидении", уже давно нашла заслуженное признание в России благодаря таким хитам, как "Выходные", "Скользкие улицы", "Ветер" и другим. Так что новогоднюю ночь можно сделать музыкально-незабываемой.

Проводить старый год и встретить новый можно будет в Римско-католическом Соборе на Малой Грузинской, где полным ходом идет X Международный Рождественский фестиваль "Искусство добра", объединивший исполнителей из России, Испании, Норвегии, Франции, Швеции и Швейцарии. В новогодний вечер концерт в соборе даст известный шведский органист Гуннар Иденстам, обладатель награды "Исполнитель года".

А на сцене РАМТа в последний день уходящего года Театр балета "Арт-ДА" покажет знаменитую сказку братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов". На балетной сцене это большая редкость, хотя сюжет о прекрасной дочери короля, которую приютили в лесу гномы, спасая от гнева злой мачехи, известен каждому с детства.



1 января, понедельник

Для тех, кто уверен, что в первый день 2018 года у них не будет болеть голова, в ГлавClub Green Concert" пройдет "Главная Metal-Елка страны". На сцену выйдут такие мастодонты брутальных нот и ритмов, как CATHARSIS, "Черный обелиск", "Маврин", ANNODOMINI и "Дом ветров". Все ценители тяжелой музыки смогут создать себе отличное настроение и получить мощнейший заряд, которого хватит, если не на весь год, то хотя бы на празднование длинных зимних каникул.

Найк Борзов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky">

В клубе "16 Тонн" меломанов ожидает "Похмельная елка", рулить которой будет Найк Борзов. В 2017 году музыкант отметил тридцатилетие своего творческого пути и двадцать лет с момента выхода одного из ключевых альбомов "Головоломки". Юбилеи отпразднованы, а значит пора строить планы на будущее. Выведать их поклонники смогут лично. Ну и попутно услышать избранные хиты, такие как "Лошадка", "Последняя песня", "Верхом на звезде" и другие.

2 января, вторник

В усадьбе Влахернское-Кузьминки начнет работу творческая школа-интенсив для детей "Стихо Step". В рамках этого курса юные участники окунутся в мир классической поэзии и современной музыки, поработают над своей дикцией, отточат пластику и чувство ритма, поэкспериментируют за пультом диджея. Финалом программы станет запись собственной музыкально-поэтической композиции и видеоклипа с танцами. Руководитель курса – Ольга Макушкина, профессиональный музыкант, преподающий в "Новой школе" и Культурном центре "ЗИЛ". Курс предназначен для детей от 6 до 15 лет, полную программу и цены можно посмотреть здесь.

В Малом зале Государственного Кремлевского Дворца пройдет новогодний концерт Евгения Петросяна. К этому времени после бурной новогодней ночи люди должны будут хорошенько отдохнуть. И поэтому можно будет начать новый год с непринужденного смеха. Помогать артисту будет его бессменная коллега Елена Степаненко. Хотя Петросян на сцене уже очень длительное время, он сумел сохранить свою энергию, душевную молодость и трогательность.

2 и 3 января во дворце в парке "Коломенское" пройдут новогодние представления со спектаклем, Дедом Морозом и сказочными персонажами. Можно будет весело и интересно провести время. Будут игры, хороводы, загадки и мастер-классы. А само шоу пройдет в красочном интерьере дворца. Также обладатели билетов получат сладкие подарки.

В клубе "Известия Холл" пройдет диско-марафон Russianmegadance. В концерте примут участие: Алексей Кабанов (солист группы "Корни"), группа "Фактор 2", лицензионная пародийная копия Верки Сердючки – Верка Сердюлька, Пьер Нарцисс, диск-жокеи Maйор-OFF & VECTOR. Также ожидаются конкурсы с призами и продажа ностальгических товаров: конфет MAMBA, растворимых соков YUPI, INVITE, игр "Электроника", "Тамагочи".

3 января, среда

Новый год встретили – пора на шопинг. 3 и 4 января на Арбате 24 (старый Арбат) пройдет праздничный маркет "4 сезона", где десятки мастеров представят свои уникальные работы: вязаные шарфики, мед, елочные игрушки, сувениры, подарки и прочие авторские товары. Также можно будет вкусно подкрепиться в фудкорте.

В Центральном Доме Художника состоится концерт "Звезды 80-90-х". На сцену выйдут: Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, группа "Божья коровка", Екатерина Семенова, Сергей Чумаков и Ксения Георгиади. Возможны и сюрпризы. Но точно будет множество старых и любимых многими хитов прошлых десятилетий, которые могут вызвать светлую ностальгию.

4 января, четверг

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Ночь перед Рождеством". Композитор Н.А. Римский-Корсаков назвал эту свою оперу "былью-колядкой". Эта постановка продолжает серию спектаклей, перед которыми стоит задача познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки.

В "ГлавClub Green Concert" состоится "Frost Fest – 2018". Это новогодний клубный рок-фестиваль, который соберет на одной сценой известные отечественные коллективы. В этот раз выступят группы "СЛОТ", F.P.G, "Северный Флот" и "Порнофильмы". Альтернативщики и панки поддадут огонька посреди зимы и зарядят зрителей своей безудержной бунтарской энергией.

В кино состоится премьера фильма "Величайший шоумен". Это биографическая драма-мюзикл с Хью Джекманом, Заком Эфроном и Мишель Уильямс в главных ролях. Финеас Тейлор Барнум мечтал стал великим и известным, но все как-то не складывалось. Но в один момент он все же решил поймать удачу за хвост и создал невероятное представление-сенсацию, ставшее отправной точкой мирового шоу-бизнеса.

5 января, пятница

В клубе "16 Тонн" выступит группа Red Elvises. "Красные Элвисы" появились в середине 90-х в США, коллектив был создан российскими эмигрантами, решившими играть серф и рокабили. Музыканты засветились в малобюджетном индии-фильме "Шестиструнный самурай", который внезапно был замечен и в определенных кругах получил оглушительный успех. Группа продолжает творческий путь и частенько выступает в России. На концерте будет презентован новый альбом.

В зале "Чайковский" в Korston Hotel Moscow даст концерт группа "Градусы". Поклонники смогут расслабиться на снежной вечеринке "Snow Party", потанцевать и вместе с музыкантами попеть их лучшие хиты – "Режиссёр", "Голая", "Кто ты", "Я больше никогда", "Здорово, великолепно". Также будет исполнен новый трек, записанный совместно с Кравцем – "Выходи за меня".

6 января, суббота

В Центральном Доме Художника выступит белорусский государственный ансамбль "Песняры". Зрителей будут ждать любимые шлягеры – "Беловежская пуща", "Вологда", "Белоруссия", "Березовый сок", "За полчаса до весны", "Рушники", "Александрына", "Наши Любимые", "Вероника" и другие. Данный коллектив – это торговая марка и знак качества, которые не нуждаются в представлении.

В клубе "16 Тонн" будут шатать стены панки из группы "Бригадный подряд", существующая вот уже три десятка лет. Но, как говорится, главное не стареть сердцем, и музыканты все так же находят общий язык с бунтарями-подростками. Поклонников ожидает срез лучших хитов за все время существования коллектива.

7 января, воскресенье

В "ГлавClub Green Concert" состоится рождественский концерт непререкаемых авторитетов отечественного хеви-метала - группы "Черный кофе". Багаж за спиной у музыкантов и единственного бессменного участника, фронтмена Дмитрия Варшавского, скопился приличный. А это значит, что поклонники точно не останутся разочарованными. Ведь что может быть лучше – выходные, праздники и любимые песни.

Клуб "16 Тонн" посетит с рабочим визитом задорная фолк-группа "Отава Ё". Эти городские скоморохи снискали популярность во многих городах и странах, поэтому в Москве их знают и любят. Шестеро музыкантов играют на всевозможных этнических инструментах – волынке, скрипке, жалейке, гуслях, а также используют электрогитару, бас и перкуссии. Каждое их выступление – это представление с песнями, плясками и шутками.

8 января, понедельник

В Центральном Доме Художника выступит московская рок-группа "Цветы", созданная в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым. Судьба коллектива долгая и непростая, однако в "нулевых" этот проект получил второе дыхание. Удалось сохранить творческую сущность, сложившуюся в 70-80-х годов прошлого века, и при этом добавить свежего современного рок-звучания.

В клубе "16 Тонн" отпразднует "ZеРождество" коллектива Zero People. Это самобытный проект двух участников известной группы Animal ДжаZ, где в камерном формате сочетаются клавиши и вокал. Это зажигательный и чувственный рок на рояле, который мог бы раскачать даже заполненный стадион в лучших традициях Muse и Coldplay. При этом лирика Александра Красовицкого отличается откровенностью и искренностью.