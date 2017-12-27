Самые успешные актеры 2017 года

Обнародован список десяти самых кассовых артистов уходящего года. Лидером рейтинга стал герой боевиков Вин Дизель.

Восьмая по счету часть фильма "Форсаж" принесла создателям картины 1,2 миллиарда долларов. Всего Дизель принес в уходящем году кинематографу 1,6 миллиарда долларов.

На второй строчке расположился Дуэйн Джонсон. Примечательно, но самым кассовым фильмом с его участием также стал "Форсаж 8". В копилку киноиндустрии артист принес на 2017 год 1,5 миллиарда долларов.

Третью строчку по кассовости заняла израильская актриса Галь Гадот. Ее "Чудо-женщина" принесла 820 миллионов долларов. Всего ленты с участием артистки собрали 1,4 миллиарда долларов.

На четвертой позиции Эмма Уотсон. На ее счету 1,3 миллиарда долларов. В частности, "Красавица и чудовище" с ней в главной роли собрала 1,26 миллиарда долларов, передает телеканал "360".

Пятую строчку взял Джонни Депп с его обаятельным Джеком Воробьем. "Пираты Карибского моря 5: мертвецы не рассказывают сказки" принесли 800 миллиардов долларов. Всего за год фильмы с участием голливудского красавчика собрали около 1,1 миллиарда долларов.

Дэйзи Ридли, звезда ленты "Звездные войны: последние джедаи", оказалась на шестой строчке рейтинга Forbes. Ее фильмы собрали в прокате 1,08 миллиардов долларов.

Седьмая позиция досталась юному Тому Холланду. Фильм "Человек-паук: возвращение домой" принес 800 миллионов долларов.

Восьмое место в рейтинге у Криса Прэтт. Кассовость этого актера оценивается 864 миллионами долларов. Самым доходным фильмом с его участием стал кинокомикс "Стражи Галактики 2".

На девятом месте списка расположился Крис Хемсворт. Он сыграл бога с далекой планеты Тор. Лента "Тор: Рагнарек" собрал более 800 миллионов долларов.

И, наконец, пследнюю строчку рейтинга занял актер, снявшийся в ленте "Звездные войны: последние джедаи" Джон Бойега. Его вклад в киноиндустрию равен 815 миллионам долларов.