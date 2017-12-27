Самые успешные актеры 2017 года

Сонник Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Среда 27 декабря
Лента новостей
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
16:02
Названо идеальное место для празднования Нового года
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
14:52
"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
14:50
Житель Подмосковья избил сотрудника скорой
14:48
Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей
14:39
Реновация подстегнула бюджетное строительство
14:31
Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе
14:30
Хитрый украинский план Трампа
14:29
Под Москвой сиделка обворовала больного
14:17
Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
14:15
Отказавшиеся от секса рыбы продолжают размножаться
13:45
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
13:42
Путин подал документы для участия в выборах
13:41
Для зараженного Табакова вызвали врачей из Европы
13:34
Брата известной певицы зверски убили
13:23
Москвичи увидят новогоднюю суперлуну
13:23
Диана Шурыгина поздравила Dni.Ru с Новым годом
13:19
"Охотный Ряд" закроют в новогоднюю ночь‍
13:09
Как сэкономить при покупках
13:06
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
12:56
Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)
12:56
Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
12:25
В Петербурге автобус после ДТП отлетел на тротуар
12:21
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
12:21
Агутин оправдался за свой скандальный выбор
12:21
Порошенко готовит новогодний ролик с Иисусом
12:15
Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа
12:07
В тоннеле московского метро сломался поезд
11:58
Рожденные в год Собаки звезды
11:44
Директор фабрики "Меньшевик" объяснил причины бойни
11:39
Тяжелобольной Олег Табаков в коме
11:37
Охранник героически погиб в попытке спасти людей от обезумевшего директора
11:01
Олениха привела свое семейство в магазин за шоколадкой (фото)
10:57
Ученые победили ВИЧ наночастицами
10:50
Перед смертью Шаинский общался с бывшей женой
10:37
Зрительница спасла известного ведущего от рака
10:22
В Москве директор фабрики убил человека и захватил заложников
10:22
Ученые опровергли теорию Дарвина
10:04
Развенчан миф о пользе витамина D
09:57
Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться
09:44
В NASA признали зависимость от России
09:44
Муж зарубил топором российскую журналистку
09:30
Найдена идеальная диета
09:23
Значение чисел в нумерологии
09:11
Знаменитый хоккеист умер от воспаления
09:09
Хиллари Клинтон покрывала мужа-насильника
09:06
Потрясенная Дубовицкая о конфликте с Шифриным
09:01
Россиян под Новый год травят ядовитой икрой
08:53
Под Москвой автомобиль сбил сотрудника ДПС
08:27
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
08:24
В Домодедово горит ангар (видео)
08:23
Россия нашла способ отомстить США
08:09
В центре Москвы произошла массовая драка (видео)
21:55
Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского
21:55
Больная раком звезда "Дома-2" сильно растолстела
21:43
Собчак вонзили нож в спину
21:32
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
21:24
Умер создатель подлодки "Курск"
21:06
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире
20:53
Парламент доработает законопроект о притравочных станциях
20:46
Российское судно терпит бедствие у берегов Британии
20:35
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
20:10
Шпионы из США скрыли истинную причину смерти Сталина
19:52
К чему снится рак
19:08
Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч
19:08
Почему не решаются проблемы военной коммуналки
18:54
Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ
18:31
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
18:08
Лазарев отказался переступать порог дома преданной Кудрявцевой
17:38
Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук
17:36
Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
17:25
Три итальянца сделали гастрономическое открытие в Москве
17:21
Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
17:19
Как развивается Новая Москва
17:10
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
16:45
Свиридова рассказала о тайной свадьбе
16:35
Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите
16:32
Громкий хлопок и странный след самолета перепугали Симферополь
16:29
Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом
16:00
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
15:53
Знойная ведущая покидает "Дом-2"
15:53
Делу больного Табакова пришел конец
15:40
Кто поможет Петербургу справиться со снегом
15:17
Умер основатель Aviasales
15:08
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
15:05
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
15:02
Национальное танцевальное шоу "Легенды Грузии" покажут в Москве
15:01
Как корректировать жизнь с помощью астрологии
15:01
Мать убила младенца водкой
14:56
Секреты удачных покупок
14:39
Итоги года по версии Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Культура

Самые успешные актеры 2017 года

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press
Обнародован список десяти самых кассовых артистов уходящего года. Лидером рейтинга стал герой боевиков Вин Дизель. 
прочитано 641 раз

Восьмая по счету часть фильма "Форсаж" принесла создателям картины 1,2 миллиарда долларов. Всего Дизель принес в уходящем году кинематографу 1,6 миллиарда долларов.

ПО ТЕМЕ

Названы актеры с эталонно красивыми лицами

Что читать и смотреть в кино

Названы самые высокооплачиваемые актеры

На второй строчке расположился Дуэйн Джонсон. Примечательно, но самым кассовым фильмом с его участием также стал "Форсаж 8". В копилку киноиндустрии артист принес на 2017 год 1,5 миллиарда долларов.

Третью строчку по кассовости заняла израильская актриса Галь Гадот. Ее "Чудо-женщина" принесла 820 миллионов долларов. Всего ленты с участием артистки собрали 1,4 миллиарда долларов.

Эмма Уотсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

На четвертой позиции Эмма Уотсон. На ее счету 1,3 миллиарда долларов. В частности, "Красавица и чудовище" с ней в главной роли собрала 1,26 миллиарда долларов, передает телеканал "360".

Пятую строчку взял Джонни Депп с его обаятельным Джеком Воробьем. "Пираты Карибского моря 5: мертвецы не рассказывают сказки" принесли 800 миллиардов долларов. Всего за год фильмы с участием голливудского красавчика собрали около 1,1 миллиарда долларов.

Дэйзи Ридли, звезда ленты "Звездные войны: последние джедаи", оказалась на шестой строчке рейтинга Forbes. Ее фильмы собрали в прокате 1,08 миллиардов долларов.

Седьмая позиция досталась юному Тому Холланду. Фильм "Человек-паук: возвращение домой" принес 800 миллионов долларов.

Том Холланд. Фото: GLOBAL LOOK press/Kento Nara

Восьмое место в рейтинге у Криса Прэтт. Кассовость этого актера оценивается 864 миллионами долларов. Самым доходным фильмом с его участием стал кинокомикс "Стражи Галактики 2".

На девятом месте списка расположился Крис Хемсворт. Он сыграл бога с далекой планеты Тор. Лента "Тор: Рагнарек" собрал более 800 миллионов долларов.

И, наконец, пследнюю строчку рейтинга занял актер, снявшийся в ленте "Звездные войны: последние джедаи" Джон Бойега. Его вклад в киноиндустрию равен 815 миллионам долларов.

Автор: Людмила Фоканова27 декабря 2017, 14:51

комментарии

Политика

Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
Россия нашла способ отомстить США
Собчак вонзили нож в спину
Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко

Шоу-бизнес

12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
Табаков после комы перестал узнавать родных
Россияне поражены подлостью Шепелева
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна

Проишествия

Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
Брата известной певицы зверски убили
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
Делу больного Табакова пришел конец

Lifestyle

Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
Пять книг для новогодних праздников
Почему распалась группа "Грибы"
Шоу-бизнес

Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться

Актеры дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Олег Табаков в коме

Организм артиста изнурен борьбой за жизнь
Шоу-бизнес

Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)

Звезду "Дома-2", у которой год не было секса, член порадовал
Шоу-бизнес

Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе

Дмитрий Тарасов обнародовал новое фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек

Спорт

Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Алина Кабаева возмущена унижениями
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Регионы

Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
Муж зарубил топором российскую журналистку
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru