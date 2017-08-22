Названы самые высокооплачиваемые актеры
За год голливудский красавчик заработал 68 миллионов долларов. Как отмечает издание Forbes, большую часть суммы составили гонорары за съемки в картинах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".
На втором месте топа оказался актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Он также заработал около 68 миллионов долларов за счет съемок к фильмах "Спасатели Малибу", "Джуманджи" и сериале "Футболисты". Замыкает тройку лидеров популярный герой боевиков Вин Дизель.
Съемки в "Форсаже" и "Трех иксах", а также озвучивание мультфильма "Стражи Галактики" принесли ему 54,5 миллиона долларов. В первую десятку рейтинга также вошли американские актеры Адам Сэндлер, Джеки Чан, Роберт Дауни-младший, Том Круз, а индийские звезды Болливуда – Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Акшай Кумар. Самым скромным в Голливуде оказался Марк Руффало. Его годовой доход составил всего 13 миллионов долларов.
Напомним, ранее был составлен список самых высоких доходов среди киноактрис.Самой высокооплачиваемой из них в 2017 году стала оскароносная Эмма Стоун. Она заработала 26 миллионов долларов. В топ-3 вошли также Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс.
Новичком рейтинга этого года стала звезда "Красавицы и чудовища", единственная британская актриса топа, Эмма Уотсон. За истекшие 12 месяцев она заработала 14 млн долларов.
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