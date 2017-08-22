Названы самые высокооплачиваемые актеры

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров 2017 года. Лидером рейтинга стал Марк Уолберг, звезда комедии "Третий лишний".

За год голливудский красавчик заработал 68 миллионов долларов. Как отмечает издание Forbes, большую часть суммы составили гонорары за съемки в картинах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

На втором месте топа оказался актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Он также заработал около 68 миллионов долларов за счет съемок к фильмах "Спасатели Малибу", "Джуманджи" и сериале "Футболисты". Замыкает тройку лидеров популярный герой боевиков Вин Дизель.

Съемки в "Форсаже" и "Трех иксах", а также озвучивание мультфильма "Стражи Галактики" принесли ему 54,5 миллиона долларов. В первую десятку рейтинга также вошли американские актеры Адам Сэндлер, Джеки Чан, Роберт Дауни-младший, Том Круз, а индийские звезды Болливуда – Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Акшай Кумар. Самым скромным в Голливуде оказался Марк Руффало. Его годовой доход составил всего 13 миллионов долларов.

Напомним, ранее был составлен список самых высоких доходов среди киноактрис.Самой высокооплачиваемой из них в 2017 году стала оскароносная Эмма Стоун. Она заработала 26 миллионов долларов. В топ-3 вошли также Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс.

Новичком рейтинга этого года стала звезда "Красавицы и чудовища", единственная британская актриса топа, Эмма Уотсон. За истекшие 12 месяцев она заработала 14 млн долларов.

