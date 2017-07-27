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Lifestyle

Названы актеры с эталонно красивыми лицами

Джордж Клуни. Фото: Neilson Barnard /Gettyimages.ru
Сотрудники лондонского центра пластической хирургии составили рейтинг известных мужчин с эталонно красивыми лицами. У вошедших в топ-10 артистов параметры внешности соответствуют правилу золотого сечения, появление которое связывают с Леонардо да Винчи.
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Измерения показали, что наиболее правильные пропорции у лица голливудского актера Джорджа Клуни. Его внешность соответствует канонам золотого сечения на 91,86%, сообщает Daily Mail. Теперь мы видим, что общепризнанным секс-символом Клуни стал отнюдь не случайно. 

На втором месте оказался возлюбленный модели Ирины Шейк голливудский актер Брэдли Купер. Он соответствует эталону на 91,80%. Российская красотка не прогадала, родив дочь от этого мужчины. 

Брэдли Купер. Фото: Anthony Harvey/Gettyimages.ru

Замыкает тройку истинных красавцев знаменитый блондин Голливуда и бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт. Его лицо соответствует стандарту на 90,51%. В рейтинг также вошли певец Гарри Стайлс (89,63%), футболист Дэвид Бекхэм (88,96%), актеры Уилл Смит (88,88%), Идрис Эльба (87,93%) и Райан Гослинг (87,48%). Завершают топ бывший участник группы One Direction Зейн Малик (86,5%) и артист Джейми Фокс (85,46%).

Брэд Питт. Фото: Tim P. Whitby /Gettyimages.ru

Известный итальянский художник Леонардо да Винчи еще в XVI веке создал модель, в которой отразил свои наблюдения и выводы о пропорциях правильно сложенного тела и лица. Его расчеты показали, что наиболее красиво лицо, части которого находятся в правильной пропорции относительно друг друга.

К примеру, идеальная высота кончика носа составляет 67% (две трети) длины его спинки. Расстояние между зрачками должно составлять 46% от ширины лица. 

Автор: Рудольф Великолепный27 июля 2017, 15:34

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