Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского

Актриса Барбара Брыльска прокомментировала высказывание Владимира Жириновского. Артистка не стала выбирать выражений.

Исполнительница роли Нади Шевелевой в фильме "Ирония судьбы или с Легким паром!" назвала политика идиотом. "Боже мой, это просто смешно! Сам пьет, а такие вещи… Этого даже слушать не могу! Жириновский, ой Жириновский!", – возмущалась актриса в разговоре с корреспондентами Пятого канала.

"Ну идиот, пардон! Ну что сказать", – констатировала заявление Жириновского Брыльска. Такую бурную редакцию у актрисы вызвало заявление политика о том, что один из любимейших фильмов россиян пропагандирует алкоголизм. "Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать "Иронию судьбы". Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства", – заявлял Жириновский.

Барбара Брыльска же рассказала, что она не будет расстраиваться – мало того, что в Польше, где она живет, фильм показывают не каждый новый год, так и она сама почти никогда не дожидается 12 часов и ложиться спать раньше.

Напомним, решение Первого канала впервые за 10 лет не показывать в новогоднюю ночь культовую комедию породило горячую волну обсуждения. Так, Владимир Манукян в эксклюзивном комментарии Dni.Ru рассказал, что считает такое решение руководства канала – это издевательство над россиянами.

"Мне кажется, что Первый канал просто издевается над зрителями. Ведь люди, подписывая петицию в январе, просили всего лишь увидеть новые лица в огоньке. Получили в итоге Бузову (ее не будет в новогоднем эфире. – Прим. ред.) и рэперов. Но никто не просил убирать из праздничного эфира "Иронию судьбы". В народе это называется "назло маме отморожу уши", – рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.