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Культура

Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Актриса Валентина Талызина прокомментировала информацию об отмене показа "Иронии Судьбы" на "Первом". Она считает, что это дело самого канала. 
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 "Пришло время, и отказался, им виднее. Я не могу ничего сделать. Я всегда смотрю", – приводит слова Талызиной сайт teleprogramma.pro со ссылкой на телеканал Russia Today. Народная артистка РСФСР играла в "Иронии судьбы, или С легким паром!" роль одной из подруг главной героини. Кроме того, она озвучила главную героиню Надю, которую сыграла актриса Барбара Брыльска.

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Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"

Кроме Талызиной отмену показа на Первом Канале прокомментировал еще один артист, снявшийся в культовой для россиян комедии. Андрей Мягков, исполнитель роли Жени Лукашина признался, что эта новость его не расстроила. "У меня нет по этому поводу никаких соображений. Новость для меня не печальная. Мне кажется давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю", – заявил Мягков порталу iz.ru. Артист добавил, что он не стал бы смотреть ни одной новогодней передачи, вышедшей на Первом канале.

Напомним, ранее Dni.Ru рассказали, что Первый канал решил заменить "Иронию судьбы" на другую советскую ленту: "Иван Васильевич меняет профессию". Такое изменение произошло впервые за десять лет. "Первый" начал показ "Иронии судьбы" 31 декабря 2007 года. До этого фильм транслировали несколько других каналов: НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Наконец, в этом году эстафету "Первого" приняла "Россия".

Извести о переходе прав комментируют не только полюбившиеся публике артисты, но и эксперты. Так, телекритик Александр Горбунов рассказал, что такая препасовка между "Россией-1" и Первым каналом не навредит ни самим телевизионщикам, ни зрителям.

"Все равно самой популярной программой является новогоднее обращение президента – именно на Первом канале оно традиционно собирает высшие рейтинги. Как правило, соревнуются не фильмы, а новогодние шоу – как раз идет битва между Первым каналом и "Россией 1". Фильм может дать прирост аудитории на определенный слот, но кардинально повлиять на рейтинги всего дня и новогодней ночи не сможет", – отметил Горбунов. 

Автор: Михаил Войцеховский19 декабря 2017, 21:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменились звезды "Иронии судьбы"

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