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Культура

Зачем Первый канал издевается над телезрителями

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Отказываться от главного новогоднего фильма телебоссов никто не просил. Но есть договор с конкурентами. 
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Новость о том, что 31 декабря на Первом канале не покажут затертую до дыр ленту Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Многие из снимавшихся в фильме актеров перекрестились и сказали, что давно пора. Например, Андрей Мягков – исполнитель роли Жени Лукашина – обрадовался, что лента избежала участи "заезженной пластинки" и не превратилась в посмешище.

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А вот у члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна другое мнение. "Мне кажется, что Первый канал просто издевается над зрителями, – заявил он в интервью Dni.Ru. – Ведь люди, подписывая петицию в январе, просили всего лишь увидеть новые лица в огоньке. Получили в итоге Бузову (ее не будет в новогоднем эфире. – Прим. ред.) и рэперов. Но никто не просил убирать из праздничного эфира "Иронию судьбы". В народе это называется "назло маме отморожу уши".

Напомним, что знакового фильма не будет на "первой кнопке" по причинам вполне объективным. В пресс-службе Первого канала пояснили, что "Ирония судьбы" – это часть пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Если в 2016 году "Кавказская пленница" была на "России 1", то в этом будет на "Первом". И наоборот. По этому правилу, "Иронию судьбы" 31 декабря в 16:10 покажут на "второй кнопке". 

Автор: Феликс Грозданов20 декабря 2017, 16:02
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