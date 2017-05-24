Валентина Талызина: Это боль и ужас

Звезда "Иронии судьбы" в шоке от происходящего на Украине. Страдает и ее дочь.

Валентина Талызина сыграла почти в полутора сотнях полнометражных фильмов и сериалов. Но самая ее известная роль – эпизод в картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". После того как актриса попала в черный список на Украине, культовую новогоднюю комедию там запретили.

"Я подписала письмо в поддержку перехода Крыма к России. А теперь от двух картин отказалась: "Ребята, я не могу у вас сниматься, потому как в черном списке... В прошлом году зрители направили петицию Порошенко с требованием вернуть на экран фильм Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" – говорят, его убрали из-за моего участия. Этот фильм согревает человеческие сердца, что выше всякой политики", – сказала актриса.

"У меня мама украинка, мои дедушка и бабушка в 1906 году по реформе Витте поехали из Полтавской губернии в Омскую область. Украина – это моя боль. Это такой талантливый, певучий, сердечный народ! Ужас, что там сейчас происходит. У меня друзья в Донецке, звоню им часто, зову в Москву", – продолжает актриса.

Из-за подписи Талызиной на письме в поддержку Крыма теперь страдает и ее наследница. "Мою дочь утвердили на главную роль, 70 съемочных дней. Она летела из Москвы через Минск в Киев, и в аэропорту Борисполь ей сказали: "А-а, так вы артистка театра Российской Армии, нет, мы вас не пустим!" И ей пришлось снова через Минск возвращаться в Москву..." – цитирует народную артистку газета "Известия".