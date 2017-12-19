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Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"

Андрей Мягков. Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
Знаменитый актер Андрей Мягков прокомментировал решение Первого канала об отмене показа "Иронии судьбы". Исполнитель роли Жени Лукашина признался, что эта новость его не расстроила.
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"У меня нет по этому поводу никаких соображений. Новость для меня не печальная. Мне кажется давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю", — заявил Мягков порталу iz.ru. Артист добавил, что он не стал бы смотреть ни одной новогодней передачи, вышедшей на Первом канале.

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Мягков не единственный, кто прокомментировал решение телевизионщиков нарушить десятилетнюю традицию. По мнению критика Александра Горбунова, в изменении сетки вещания Первого канала нет ничего особо страшного и драматичного. "Ирония судьбы, или С легким паром!" не может сильно повлиять на телевизионные рейтинги.

"Все равно самой популярной программой является новогоднее обращение президента – именно на Первом канале оно традиционно собирает высшие рейтинги. Как правило, соревнуются не фильмы, а новогодние шоу – как раз идёт битва между Первым каналом и "Россией 1". Фильм может дать прирост аудитории на определённый слот. Он будет показан в дневное время, наверное, соберёт чуть больше, чем тот проект, который поставит Первый канал в это время в эфир, но кардинально повлиять на рейтинги всего дня и новогодней ночи не сможет", — отметил Горбунов в разговоре с Russia Today.

Кроме того, телекритик заявил, что зрителям также не из-за чего переживать: "Советское достояние — это наше общее достояние, не важно, на каком канале фильм будет идти. Ничего страшного не будет, если в следующем году вдруг фильм перейдет на другой федеральный канал: например, НТВ или ОТР".

Напомним, ранее Dni.Ru рассказали, что Первый канал решил заменить "Иронию судьбы" на другую советскую ленту: "Иван Васильевич меняет профессию". Такое изменение произошло впервые за десять лет. "Первый" начал показ "Иронии судьбы" 31 декабря 2007 года. До этого фильм транслировали несколько других каналов: НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Наконец, в этом году эстафету "Первого" приняла "Россия".

Автор: Михаил Войцеховский19 декабря 2017, 17:54
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Как изменились звезды "Иронии судьбы"

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