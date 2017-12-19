Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"

Знаменитый актер Андрей Мягков прокомментировал решение Первого канала об отмене показа "Иронии судьбы". Исполнитель роли Жени Лукашина признался, что эта новость его не расстроила.

"У меня нет по этому поводу никаких соображений. Новость для меня не печальная. Мне кажется давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю", — заявил Мягков порталу iz.ru. Артист добавил, что он не стал бы смотреть ни одной новогодней передачи, вышедшей на Первом канале.

Мягков не единственный, кто прокомментировал решение телевизионщиков нарушить десятилетнюю традицию. По мнению критика Александра Горбунова, в изменении сетки вещания Первого канала нет ничего особо страшного и драматичного. "Ирония судьбы, или С легким паром!" не может сильно повлиять на телевизионные рейтинги.

"Все равно самой популярной программой является новогоднее обращение президента – именно на Первом канале оно традиционно собирает высшие рейтинги. Как правило, соревнуются не фильмы, а новогодние шоу – как раз идёт битва между Первым каналом и "Россией 1". Фильм может дать прирост аудитории на определённый слот. Он будет показан в дневное время, наверное, соберёт чуть больше, чем тот проект, который поставит Первый канал в это время в эфир, но кардинально повлиять на рейтинги всего дня и новогодней ночи не сможет", — отметил Горбунов в разговоре с Russia Today.

Кроме того, телекритик заявил, что зрителям также не из-за чего переживать: "Советское достояние — это наше общее достояние, не важно, на каком канале фильм будет идти. Ничего страшного не будет, если в следующем году вдруг фильм перейдет на другой федеральный канал: например, НТВ или ОТР".

Напомним, ранее Dni.Ru рассказали, что Первый канал решил заменить "Иронию судьбы" на другую советскую ленту: "Иван Васильевич меняет профессию". Такое изменение произошло впервые за десять лет. "Первый" начал показ "Иронии судьбы" 31 декабря 2007 года. До этого фильм транслировали несколько других каналов: НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Наконец, в этом году эстафету "Первого" приняла "Россия".