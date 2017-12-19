Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
Кроме того, телевизионщики собираются порадовать зрителей еще одним культовым советским фильмом. На "первой кнопке" пустят в эфир комедию "Кавказская пленница". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу канала. "Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у "Первого" появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале", – цитирует издание сообщение пресс-службы.
Такое изменение произошло впервые за десять лет. "Первый" начал показ "Иронии судьбы" 31 декабря 2007 года. До этого фильм транслировали несколько других каналов: НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Наконец, в этом году эстафету "Первого" приняла "Россия". По информации Lenta.ru, правило "перетасовки" фильмов между этими двумя телеканалами распространяется не только на время новогодних праздников, но действует всегда. При этом в ротации принимают участие только они.
Напомним, Dni.Ru сообщали, что новогодний вечер на Первом канале впервые за десять лет пройдет без знаменитой "Иронии судьбы". Любимой россиянами киноленты Эльдара Рязанова нет в сетке вещания. Комедия Рязанова давно стала привычным элементом новогодних праздников. Картина вышла на телеэкраны 1 января 1976 года, и с тех пор ее демонстрация стала традицией в СССР.
Отметим, что 31 декабря телеканал "Россия 1" покажет зрителям еще несколько легендарных советских комедий: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи" и "Бриллиантовая рука".
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