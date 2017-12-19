Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"

Стало известно, что покажет Первый канал вечером 31 декабря. "Иронию судьбы" заменит фильм "Иван Васильевич меняет профессию".

Кроме того, телевизионщики собираются порадовать зрителей еще одним культовым советским фильмом. На "первой кнопке" пустят в эфир комедию "Кавказская пленница". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу канала. "Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у "Первого" появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале", – цитирует издание сообщение пресс-службы.

Такое изменение произошло впервые за десять лет. "Первый" начал показ "Иронии судьбы" 31 декабря 2007 года. До этого фильм транслировали несколько других каналов: НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Наконец, в этом году эстафету "Первого" приняла "Россия". По информации Lenta.ru, правило "перетасовки" фильмов между этими двумя телеканалами распространяется не только на время новогодних праздников, но действует всегда. При этом в ротации принимают участие только они.

Напомним, Dni.Ru сообщали, что новогодний вечер на Первом канале впервые за десять лет пройдет без знаменитой "Иронии судьбы". Любимой россиянами киноленты Эльдара Рязанова нет в сетке вещания. Комедия Рязанова давно стала привычным элементом новогодних праздников. Картина вышла на телеэкраны 1 января 1976 года, и с тех пор ее демонстрация стала традицией в СССР.

Отметим, что 31 декабря телеканал "Россия 1" покажет зрителям еще несколько легендарных советских комедий: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи" и "Бриллиантовая рука".