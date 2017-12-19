Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год

Новогодний вечер на Первом канале впервые за десять лет пройдет без знаменитой "Иронии судьбы". Любимой россиянами киноленты Эльдара Рязанова нет в сетке вещания.

Комедия Рязанова давно стала привычным элементом новогодних праздников. Картина вышла на телеэкраны 1 января 1976 года, и с тех пор демонстрация "Иронии судьбы" стала традицией в СССР.

В России фильм показывали к новогодним праздникам, 31 декабря, разные каналы – НТВ, ТВ Центр, ТВ-6. Первый канал подхватил традицию в 2007 году. И вот, впервые за десять лет, в предновогодних анонсах телеканала комедии Эльдара Рязанова нет. На отсутствие картины в эфирной сетке обратила внимание телекритик Арина Бородина, сообщает "Говорит Москва".

Издание "Сноб", в свою очередь, приводит слова пресс-секретаря Первого канала Ларисы Крымовой. Она сообщила, что отказ от фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" связан с тем, что истекли права на показ. "Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу", – сказала Крымова.

Как стало известно, 31 декабря комедию Рязанова в дневное время покажет телеканал "Россия 1". Однако и сегодня можно почувствовать себя героем любимой комедии, рассмотреть в деталях платья из "Служебного романа" или ту самую "Волгу", которую угнал Юрий Деточкин. Уникальная интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию мастера, открылась в Новом Манеже.

Из архивов "Мосфильма" привезли все, что сохранилось: от тех самых часов из "Карнавальной ночи" и обстановки в ленинградской квартире №12 до бежевой "Волги", которую угоняли в фильме "Берегись автомобиля".

Экспозиция "Необъятный Рязанов" занимает три зала. Один посвящен кино, другой – телевизионным работам режиссера, третий – его поэзии и личной жизни. Например, прокрутив несколько кадров кинобобин, пленку в которых заменяют экраны, посетители могут прочитать цитаты из книг режиссера, ответы на заполненную им некогда анкету, а также правила жизни, которым он старался следовать. На черно-белых телевизорах конца 80-х годов прошлого века можно посмотреть передачу "Кинопанорама", бессменным ведущим которой был Рязанов, передает ТАСС.