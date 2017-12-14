Вскрылось актерское прошлое Владимира Путина

Владимир Путин в 1970-х пробовал себя в качестве каскадера. Будущий президент участвовал в съемках фильмов "Ижорский батальон" и "Блокада". Вместе с ним снимались его соратники по секции дзюдо.



Об актерском прошлом президента России стало известно благодаря рассказам его партнеров по съемочной площадке. Это товарищи Владимира Путина по секции самбо, одним из них был Аркадий Ротенберг.

Ротенберг получил второстепенную роль в фильме "Ижорский батальон". В этой же картине снялся и другой знакомый Путина – впоследствии депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Он и рассказал журналистам, что Путин участвовал в съемках в качестве каскадера. "Мы снимались с ним в "Блокаде" и в "Ижорском батальоне", – отметил Шестаков. Название третьего фильма, в котором участвовали товарищи, он вспомнить не смог.

В "Ленфильме" в 1950-е годы не было полноценной команды каскадеров. Поэтому к съемкам привлекались спортсмены. В то время консультантом по трюковым съемкам на киностудии стал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина. А Рахлин впоследствии стал тренером Путина в секции "Турбостроитель". В своей биографии "Сэнсэй президента" он написал, что сыграл больше чем в 100 картинах.

Информацию о том, что Владимир Путин снимался в качестве каскадера на "Ленфильме", подтвердил и другой бывший борец – Николай Ващилин. Он также занимался у Рахлина, а позже стал постановщиком трюков. Это Ващилин ставил трюки в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Как рассказал Шестаков, за съемки платили по тем временам неплохие деньги. "Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский", например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги", – приводит слова Шестакова РБК.