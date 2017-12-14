Вскрылось актерское прошлое Владимира Путина

Важно: Владимир Путин проводит пресс-конференцию (видео)

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Четверг 14 декабря
Лента новостей
14:10
Невеста сказала "да" и внезапно умерла спустя пару часов
13:54
Загрязненный воздух уродует психику подростков
13:48
Путин объяснил повышение пенсионного возраста
13:33
Собчак оставила сына ради общения с Путиным
13:32
"ЕР" поддержит президентскую кампанию Путина
13:32
Что случилось с внешностью молодой жены Диброва
13:25
Компания Алексея Хотина доказала свою платежеспособность и погасила долг перед Альфа-банком
13:14
Россияне заплатят за тепло по личному счету
13:13
Журналистка – Путину: У нас с Вами родился ребенок
13:01
На банкете у Путина накормили ботвой
12:55
Звезда "Дома-2" устроила пьяное ДТП в Москве
12:45
Почему продолжается рост неравенства в мире
12:38
Президента ошарашил плакат "Путин бабай"
12:37
США обвинили Россию в подготовке ядерного удара
12:22
Экипаж МКС прибыл на Землю
12:15
Деньги россиян научились отнимать по-новому
12:09
Владимир Путин проводит пресс-конференцию (видео)
11:59
Равшана Куркова показала "беременное" фото
11:57
В столичной подземке случилось ЧП
11:57
Раскрыты пророчества Нострадамуса для России
11:51
В Петербурге закрыли станцию метро
11:44
Россияне пришли к Путину с иконами
11:42
Обидчивый мужчина до смерти застирал кота подруги
11:36
После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"
11:32
Вербовщиков террористов ждут пожизненные сроки
11:31
В цеху рыбной продукции под Москвой нашли нелегальных мигрантов
11:14
Собчак дерзко ответила Пескову
11:09
Школьников заставят учиться на год дольше
10:55
Байкер разбился на МКАД после преследования полицией
10:45
Живот Иосифа Пригожина вырывается из одежды
10:44
У юной дочери Михайлова обнаружили неприличный заработок
10:40
Под Москвой электричка насмерть сбила мужчину с сыном
10:11
США подсаживаются на "нефтяную иглу"
09:59
Как забыть о чувстве голода
09:57
Молодая жена Краско открестилась от связи с Цымбалюк-Романовской
09:54
В почтовой посылке нашли 8 килограммов наркотиков
09:38
Полет НЛО рядом с самолетом сняли на видео
09:35
Москвича задержали по подозрению в убийстве матери
09:27
На челябинском заводе погиб рабочий
09:23
Найдена неожиданная причина алкоголизма
09:21
Осенний призыв на Украине стал катастрофой
09:18
На севере Москвы произошло массовое ДТП (видео)
09:18
Эксперт о принятой покойной звездой "Дома-2" "адской смеси"
09:13
В поле под Челябинском нашли мертвого младенца
09:01
Страшные генетические мутации россиян
08:59
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
08:59
25 человек выжили при крушении самолета в Канаде
08:56
В Подмосковье сгорела неправильно припаркованная машина (видео)
08:49
Как сигареты влияют на привлекательность
08:47
Смертник устроил теракт в полицейской академии
08:42
От МКС отделился корабль с тремя космонавтами
08:37
При пожаре в Хабаровске погибли три человека
08:31
Что случилось с волосами Дробыша и его жены
08:22
Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке
08:22
Россиян призвали быстро скупать валюту
08:11
"Не созрел даже близко": Песков высказался о конкуренте Путина
08:00
Самые забавные вопросы президенту России
22:17
Юный футболист упал во время матча и умер
22:01
Жуткие смерти звезд "Дома-2"
21:56
Ревнивец рубил жене руки из-за переписки в телефоне
21:55
Тело Политовой вывезли из подмосковного поселка (видео)
21:12
Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
20:45
Зачем украинские кукловоды дергают за ниточки Илью Яшина
20:43
Дочь ждала кончины Петренко из-за наследства
20:33
Британский чемпион объяснил положительную допинг-пробу астмой
20:15
В театре рассказали о страшном кризисе Табакова
19:55
Леденящие душу подробности смерти Политовой из "Дома-2"
19:44
Парочка занималась сексом на общественном пляже (видео)
19:27
Опубликовано видео с места смерти звезды "Дома-2" Политовой
19:20
Госдума выполнит все наказы президента
19:01
На "Доме-2" цинично восприняли смерть Политовой под забором
18:47
Посторонний мужчина потряс стрингами Куценко
18:14
Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика
18:04
Общественники предлагают улучшить программу для активных пенсионеров Москвы
17:41
Мария Политова из "Дома-2" пыталась умереть шесть раз
17:30
Что означает уход России из Сирии
17:27
"Кортрос" открыл офис продаж в новом доме
17:24
Захарова врезала нелогичному Трампу
17:24
Промсвязьбанк отчитался о прибыли
17:17
Как будет развиваться московский транспорт
17:03
Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти
16:57
Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство
16:52
Как избавиться от простуды
16:49
Приезжий на улице в Москве напал с ремнем на женщину
16:34
Тело звезды "Дома-2" трое суток пролежало на глазах у людей
16:19
Мальчик с двумя половыми органами родился в Азербайджане
16:19
Худая подружка Собчак Ника Белоцерковская разводится после 17 лет брака
16:13
Взбесившийся Блюменкранц из "Дома-2" оттаскал за волосы стерву-тещу
16:13
В московские рестораны McDonald's нагрянула проверка
16:01
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
15:49
МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом
15:41
В Москве закроют три станции зеленой ветки метро
15:35
Реновация создаст неповторимый стиль Москвы
15:29
Трамп потратит $5 миллиардов на антироссийскую психотерапию
15:17
Соцработница организовала убийство 93-летней блокадницы из Мариинки
15:09
Живодерам приготовили суровое наказание
15:03
Премьер Польши получил взбучку от отца за Россию
15:02
Агрессивная кассирша напала на покупателя
14:56
Актриса Пересильд о романе с Абрамовичем
14:54
В Красноярске сделали громкое заявление о потерянной капсуле с прахом Хворостовского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова подставила Первый канал
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак
Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз
Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
Культура

Вскрылось актерское прошлое Владимира Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Владимир Путин в 1970-х пробовал себя в качестве каскадера. Будущий президент участвовал в съемках фильмов "Ижорский батальон" и "Блокада". Вместе с ним снимались его соратники по секции дзюдо.
прочитано 1817 раз

Об актерском прошлом президента России стало известно благодаря рассказам его партнеров по съемочной площадке. Это товарищи Владимира Путина по секции самбо, одним из них был Аркадий Ротенберг.

ПО ТЕМЕ

"Не созрел даже близко": Песков высказался о конкуренте Путина

Самые забавные вопросы президенту России

Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке

Ротенберг получил второстепенную роль в фильме "Ижорский батальон". В этой же картине снялся и другой знакомый Путина – впоследствии депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Он и рассказал журналистам, что Путин участвовал в съемках в качестве каскадера. "Мы снимались с ним в "Блокаде" и в "Ижорском батальоне", – отметил Шестаков. Название третьего фильма, в котором участвовали товарищи, он вспомнить не смог.

В "Ленфильме" в 1950-е годы не было полноценной команды каскадеров. Поэтому к съемкам привлекались спортсмены. В то время консультантом по трюковым съемкам на киностудии стал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина. А Рахлин впоследствии стал тренером Путина в секции "Турбостроитель". В своей биографии "Сэнсэй президента" он написал, что сыграл больше чем в 100 картинах.

Василий Шестаков, Владимир Путин. Фото: Интерпресс/ТАСС

Информацию о том, что Владимир Путин снимался в качестве каскадера на "Ленфильме", подтвердил и другой бывший борец – Николай Ващилин. Он также занимался у Рахлина, а позже стал постановщиком трюков. Это Ващилин ставил трюки в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Как рассказал Шестаков, за съемки платили по тем временам неплохие деньги. "Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский", например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги", – приводит слова Шестакова РБК.

Автор: Андрей Евлампиев14 декабря 2017, 10:43

комментарии

Политика

Президента ошарашил плакат "Путин бабай"
США обвинили Россию в подготовке ядерного удара
Россияне пришли к Путину с иконами
Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке

Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти Марии Политовой из "Дома-2"
Собчак оставила сына ради общения с Путиным
Что случилось с внешностью молодой жены Диброва
Голый помолодевший Билан произвел фурор

Проишествия

Невеста сказала "да" и внезапно умерла спустя пару часов
25 человек выжили при крушении самолета в Канаде
Мальчик с двумя половыми органами родился в Азербайджане
Жуткие кадры пожара на ВДНХ

Lifestyle

Вскрылось актерское прошлое Владимира Путина
Актриса из "Игры престолов" проболталась о концовке сериала
Как хорошо Вы знаете фильм "Джентльмены удачи"
Тимати превратил песню о лекарстве в хит (видео)
Общество

Собчак дерзко ответила Пескову

Телеведущая не стала ограничивать себя обещаниями
Шоу-бизнес

Собчак оставила сына ради общения с Путиным

Светская львица устроила шоу для журналистов

Шоу-бизнес

Что случилось с внешностью молодой жены Диброва

Супруга телеведущего подозрительно располнела
Экономика

Путин объяснил повышение пенсионного возраста

Решение об этом пока не принято

Гороскоп

Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть

Фоторепортажи

Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
Что случилось с волосами Дробыша и его жены
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене

Спорт

Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал
Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением
Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018
Названа причина отстранения России от Олимпиады

Регионы

Обидчивый мужчина до смерти застирал кота подруги
В Подмосковье сгорела неправильно припаркованная машина (видео)
Ревнивец рубил жене руки из-за переписки в телефоне
Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru