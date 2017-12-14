Самые забавные вопросы Владимиру Путину

На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1640 журналистов, и это на 203 больше, чем в 2016 году.

На этот раз глава государства будет разговаривать с журналистами не только как президент, но и как кандидат на высший пост в стране. При этом наверняка, как и во время прошлых пресс-конференций президенту будут задавать смешные и нелепые вопросы. Dni.Ru вспомнили самые курьезные моменты, возникавшие в прошлом во время общения Владимира Путина с журналистами.

ВЯТСКИЙ КВАС

Безусловно, самый-самый из таких вопросов, превратившийся в настоящий интернет-мем и ушедший в народ – Вятский квас. Вопрос президенту в 2014 году задал журналист из Кировской области Владимир Маматов, сетовавший на то, что крупные торговые сети не хотят выставлять напиток на свои полки.

"Что нам делать? Можем ли мы войти в торговые сети?" – с мольбой в голосе обратился Маматов к президенту. Речь его была немного несвязной из-за перенесенного инсульта. Но это выяснилось уже после пресс-конференции.

"Вы с утра кваску уже приняли?" – предположил глава государства и пообещал помогать отвоевывать российский рынок. Через два месяца Вятский квас появился чуть ли не во всех магазинах страны.





ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ РОБОТЫ

В 2006 году президент ответил на вопросы, которые набрали больше всего голосов в Сети. Один из них касался оборонной составляющей страны. "Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов?" – спрашивали интернет-шутники. Путин ответил серьезно: "Может быть, дойдет и до роботов. Но без участия человека это невозможно. Главное – это пограничник".





ПРОБУЖДЕНИЕ КТУЛХУ

В том же году главе государство пришлось отвечать еще на один шуточный вопрос, поступивший из Сети. "Как вы относитесь к пробуждению Ктулху?" – вопрошали сторонники темных сил. Путин сказал, что с подозрением относится ко всяким потусторонним силам и предложил обратиться к истинным ценностям – почитать Библию, Талмуд или Коран. Будет больше пользы, резюмировал президент.





ГНУСАВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

В прошлом году блогеры активно обсуждали момент с синхронным переводом вопроса британского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина. Он касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак, но все отметили не столько вопрос, сколько его синхронный перевод. В голосе переводчика узнавались знакомые нотки Леонида Володарского, который озвучил не одну сотню западных фильмов 80-90-х годов.





ТИГРЫ И МИНИСТРЫ

В 2009 году президенту задали вопрос о том, с кем Путин чувствует себя счастливее. Преамбула была забавная: "В последнее время мы часто видим вас с тиграми, с леопардами и китами по телевизору и на фотографиях. В этой компании Вы выглядите более счастливым, чем с министрами. Это только так кажется, или так оно и есть?"

Глава государства вспомнил древнюю мудрость "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак". При этом Путин поспешил успокоить министров, что это их не касается. "Я просто люблю всякую живность, люблю животных", – констатировал президент.





РАБ НА ГАЛЕРАХ

Зачастую, отвечая на серьезные вопросы, Владимир Путин произносил фразы, которые потом уходили в народ и становились крылатыми. Так было и в 2008 году, когда президента спросили о том, как ему работалось в течение двух сроков. Глава государства так охарактеризовал этот период: "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".





СПАСИБО, ВОВА!

Дальневосточная журналистка Мария Соловьенко прославилась своим диалогом с президентом, в котором он назвал ее Машей, а она его Вовой. На пресс-конференции 2015 года выслушав вопрос, Путин сказал: "Садитесь, Маша". И получил в ответ: "Спасибо, Вова". В прошлом году, увидев в зале Соловьенко, Путин сказал, что помнит их беседу и ему было приятно, как она к нему тогда обратилась. "Вова и Маша – я помню нашу дискуссию. Меня мама так только называла в свое время, и мне очень было приятно в этом смысле", – сказал глава государства.

Известно, что большая пресс-конференция президента России начнется в полдень 14 декабря 2017 года. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал" и Общественное телевидение России, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Рекордная по длительности пресс-конференция была в 2008 году: она продолжалась 4 часа 40 минут. На семь минут меньше была пресс-конференция в 2012 году. В минувшем году общение Владимира Путина с представителями СМИ заняло 3 часа 50 минут.



