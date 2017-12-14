Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке

Фото: минобороны.рф
Россия вытесняет США с Ближнего Востока. Владимир Путин сумел ослабить американскую гегемонию в регионе и добиться баланса сил.
прочитано 665 раз

Операция ВКС в Сирии обеспечила России новое влияние на Бдижнем Востоке, который десятилетиями был под властью США. "Опытному стратегу Путину" в союзе с Ираном и Турцией удалось вывести Запад из игры и обеспечить политическое выживание Башара Асада, пишет австрийская Wiener Zeitung.

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"Запад с радостью бы отправил сирийского диктатора в пустыню, однако его поддержка со стороны Москвы в борьбе с "ИГ" (зпрещенной в России группировкой) и более умеренными повстанцами не дали этого сделать. При Дональде Трампе Вашингтон рискует быть вытесненным с Ближнего Востока", – утверждает автор статьи. Он приводит мнение экспертов, которые считают, что Россия едвали полностью выведет свои войска из Сирии: по их мнению, этот вывод будет "символическим".

В понедельник Владимир Путин в ходе визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии. Между тем, зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" решено оставить на российской авиабазе Хмеймим.

Замысел Владимира Путина состоит в том, чтобы создать новый, "постамериканский политический порядок" на Ближнем Востоке. В геополитической игре в регионе должны принять участие такие страны, как Египет и Судан. За прошедшие два года Россия не только заключала соглашения о торговле вооружением на миллиардные суммы, но и неофициально обсуждала возможность строительства российской военной базы на морском побережье Египта. Надеется Москва заключить соглашение и с Ливией – по сирийскому образцу.

Автор: Андрей Евлампиев14 декабря 2017, 08:22

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