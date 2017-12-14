"Не созрел даже близко": Песков высказался о конкуренте Путина

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Четверг 14 декабря
Лента новостей
09:01
Страшные генетические мутации россиян
08:59
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
08:56
В Подмосковье сгорела неправильно припаркованная машина (видео)
08:49
Как сигареты влияют на привлекательность
08:47
Смертник устроил теракт в полицейской академии
08:42
От МКС отделился корабль с тремя космонавтами
08:37
При пожаре в Хабаровске погибли три человека
08:31
Что случилось с волосами Дробыша и его жены
22:17
Юный футболист упал во время матча и умер
22:01
Жуткие смерти звезд "Дома-2"
21:56
Ревнивец рубил жене руки из-за переписки в телефоне
21:55
Тело Политовой вывезли из подмосковного поселка (видео)
21:39
Как хорошо Вы знаете фильм "Джентльмены удачи"
21:12
Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
20:43
Дочь ждала кончины Петренко из-за наследства
20:33
Британский чемпион объяснил положительную допинг-пробу астмой
20:15
В театре рассказали о страшном кризисе Табакова
19:55
Леденящие душу подробности смерти Политовой из "Дома-2"
19:44
Парочка занималась сексом на общественном пляже (видео)
19:27
Опубликовано видео с места смерти звезды "Дома-2" Политовой
19:01
На "Доме-2" цинично восприняли смерть Политовой под забором
18:47
Посторонний мужчина потряс стрингами Куценко
18:14
Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика
18:04
Общественники предлагают улучшить программу для активных пенсионеров Москвы
17:41
Мария Политова из "Дома-2" пыталась умереть шесть раз
17:30
Что означает уход России из Сирии
17:27
"Кортрос" открыл офис продаж в новом доме
17:24
Промсвязьбанк отчитался о прибыли
17:17
Как будет развиваться московский транспорт
17:03
Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти
16:57
Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство
16:52
Как избавиться от простуды
16:49
Приезжий на улице в Москве напал с ремнем на женщину
16:34
Тело звезды "Дома-2" трое суток пролежало на глазах у людей
16:19
Мальчик с двумя половыми органами родился в Азербайджане
16:19
Худая подружка Собчак Ника Белоцерковская разводится после 17 лет брака
16:13
Взбесившийся Блюменкранц из "Дома-2" оттаскал за волосы стерву-тещу
16:13
В московские рестораны McDonald's нагрянула проверка
16:01
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
15:49
МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом
15:49
Тимати превратил песню о лекарстве в хит (видео)
15:41
В Москве закроют три станции зеленой ветки метро
15:35
Реновация создаст неповторимый стиль Москвы
15:29
Трамп потратит $5 миллиардов на антироссийскую психотерапию
15:17
Соцработница организовала убийство 93-летней блокадницы из Мариинки
15:09
Живодерам приготовили суровое наказание
15:02
Агрессивная кассирша напала на покупателя
14:56
Актриса Пересильд о романе с Абрамовичем
14:54
В Красноярске сделали громкое заявление о потерянной капсуле с прахом Хворостовского
14:52
Россия создаст в Сирии военно-морскую базу
14:49
Секс признали средством примирения
14:29
"Свинка Пеппа" опорочила профессию врача
14:21
Государство и бизнес маркируют сигареты
14:14
Сколько в российских магазинах паленой водки
14:05
67-летняя Людмила Сенчина: Я толстая, так больше нельзя!
14:05
Как отдыхать дольше в 2018 году
14:02
В Москве расчленили сварщика
13:59
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал
13:52
Жуткие снимки Даны Борисовой из больницы
13:45
Чиновники потеряли капсулу с прахом Хворостовского
13:44
"Рита его избаловала": друзья считают жертву подмосковного садиста виновной в его агрессии
13:43
Моше Кантор: Иерусалим тысячелетиями был столицей еврейского народа
13:37
Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео
13:26
Жадной Распутиной изощренно отомстили
12:58
Озвучены условия для получения выплат на первенца
12:48
Шестилетний ребенок отравился водкой под Ростовом
12:48
Российские физики "заглянули" в черную дыру
12:37
Госдума расширила возможности использования герба
12:35
Знаменитый певец упал и умер
12:28
Гузеева запретила 17-летней дочери делать аборт
12:21
Разрушенный сирийский город попал на видео
12:06
У Даны Борисовой порвана диафрагма
12:02
Одичавшие поклонники сорвали одежду с 70-летней Томы
12:02
Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением
11:52
В Москве эвакуированы два ТЦ
11:49
Семьи с детьми получат финансовую поддержку
11:28
Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018
11:25
В Петербурге работник метро устроил пьяный дебош на станции
11:24
Люди кланяются и целуют руки ушлой Цымбалюк-Романовской
11:20
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
11:10
"Пластиковый" рис проверяют после жалоб россиян
11:03
В Москве резко подскочили цены на трусы
10:58
Опасная косметика: 7 токсичных ингредиентов
10:39
Российская певица экстремально похудела из-за развода
10:34
Сколько должен длиться идеальный секс
10:32
Найдена причина старческого слабоумия
10:11
У импотенции нашли неожиданные причины
10:07
Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья
10:04
Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
09:47
В Москве задержали участников массовой драки
09:36
Жуткие кадры пожара на ВДНХ
09:33
Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме
09:26
В страшном пожаре под Пермью погиб ребенок
09:19
Орбакайте стала копией Пугачевой
09:03
Раскрыт рецепт долголетия
09:01
Певице дали срок за развратно съеденный банан
08:59
На Камчатке произошло землетрясение
08:51
В Челябинске маршрутка протаранила трамвай
08:45
Актриса Захарова рассталась с Дорониным
08:30
Что стало с Анной Чапман
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова подставила Первый канал
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак
Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз
Политика

"Не созрел даже близко": Песков высказался о конкуренте Путина

Владимир Путин, Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, кто мог бы стать соперником Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Он заметил, что достойных людей много, однако конкурентов среди них нет.
прочитано 746 раз

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", – цитирует RT официального представителя Кремля.

ПО ТЕМЕ

Самые забавные вопросы президенту России

"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин является действующим главой государства, что отличает его от других участников президентской гонки. "В его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 24".

"Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – добавил он. При этом подробную информацию о ходе выдвижения своей кандидатуры на выборы президента России Владимир Путин может озвучить только сам. Вероятно, предположил Песков, он сделает это на пресс-конференции 14 декабря.

"Будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", – заметил Дмитрий Песков. Отметим, в качестве журналиста на них должна присутствовать и Ксения Собчак, которая также объявила о своем намерении участвовать в предвыборной гонке.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что она не станет превращать мероприятие в дебаты. "Это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, – задерживать столько внимания на себе", – уверен официальный представитель Кремля. "Я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась", – заключил Дмитрий Песков.

Напомним, пресс-конференция президента России Владимира Путина запланирована на 12:00 мск 14 декабря. "Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах", – отметил пресс-секретарь российского лидера. Песков ожидает, что Владимиру Путину будут задавать вопросы о внутренней политике и электоральном процессе.

Автор: Геннадий Куприянов14 декабря 2017, 08:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

567

Политика

Зачем украинские кукловоды дергают за ниточки Илью Яшина
Захарова врезала нелогичному Трампу
Премьер Польши получил взбучку от отца за Россию
Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы

Шоу-бизнес

Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
Дочь ждала кончины Петренко из-за наследства
В театре рассказали о страшном кризисе Табакова
Леденящие душу подробности смерти Политовой из "Дома-2"

Проишествия

Жуткие кадры пожара на ВДНХ
Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме
Полицейский расстрелял студентку за любовь к "бандитской" музыке
Нападение акулы на девушку попало на видео

Lifestyle

Как хорошо Вы знаете фильм "Джентльмены удачи"
Тимати превратил песню о лекарстве в хит (видео)
"Свинка Пеппа" опорочила профессию врача
Знаменитый певец упал и умер
Шоу-бизнес

Орбакайте стала копией Пугачевой

Поклонники не узнали популярную певицу
Шоу-бизнес

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой

Молодой бизнесмен обнародовал видеопризнание
Шоу-бизнес

Гузеева запретила 17-летней дочери делать аборт

Телеведущая считает, что ранние дети – это хорошо
Политика

Самые забавные вопросы президенту России

Сегодня пройдет большая пресс-конференция президента

Гороскоп

Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть

Фоторепортажи

Что стало с Анной Чапман
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

Спорт

Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал
Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением
Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018
Названа причина отстранения России от Олимпиады

Регионы

Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика
Соцработница организовала убийство 93-летней блокадницы из Мариинки
Агрессивная кассирша напала на покупателя
"Рита его избаловала": друзья считают жертву подмосковного садиста виновной в его агрессии
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru