"Не созрел даже близко": Песков высказался о конкуренте Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, кто мог бы стать соперником Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Он заметил, что достойных людей много, однако конкурентов среди них нет.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", – цитирует RT официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин является действующим главой государства, что отличает его от других участников президентской гонки. "В его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 24".

"Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – добавил он. При этом подробную информацию о ходе выдвижения своей кандидатуры на выборы президента России Владимир Путин может озвучить только сам. Вероятно, предположил Песков, он сделает это на пресс-конференции 14 декабря.

Сегодня Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Президент ответит на вопросы журналистов в качестве кандидата на пост главы государства: https://t.co/qDi9seowOx pic.twitter.com/mKRPIdoEUI — IZ.RU (@izvestia_ru) 14 декабря 2017 г.

"Будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", – заметил Дмитрий Песков. Отметим, в качестве журналиста на них должна присутствовать и Ксения Собчак, которая также объявила о своем намерении участвовать в предвыборной гонке.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что она не станет превращать мероприятие в дебаты. "Это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, – задерживать столько внимания на себе", – уверен официальный представитель Кремля. "Я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась", – заключил Дмитрий Песков.

Напомним, пресс-конференция президента России Владимира Путина запланирована на 12:00 мск 14 декабря. "Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах", – отметил пресс-секретарь российского лидера. Песков ожидает, что Владимиру Путину будут задавать вопросы о внутренней политике и электоральном процессе.