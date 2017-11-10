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Самые искрометные выражения Задорнова

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Утром 10 ноября стало известно о смерти российского юмориста Михаила Задорнова. Артист, скончавшийся на 70-м году жизни от рака, в свое время озвучил много мудрых и ироничных высказываний. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие из них.

Продолжение: Неравный бой Задорнова с раком мозга
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Михаил Задорнов дебютировал на телеэкране в 1982 году с монологом "Письмо студента домой". Однако настоящая популярность пришла к нему в 1984-м, вместе с рассказом "Девятый вагон". 

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Сначала произведения Задорнова читали другие артисты, однако в конце 80-х он стал выступать сам. Сатирик не участвовал в юмористических шоу, как многие его коллеги. Задорнов предпочитал полноценные концерты, где со сцены читал свои забавные миниатюры. 

Россиянам особенно нравились его шутки о жителях США. Пожалуй, даже тот, кто никогда не был поклонником юмориста, помнит фразу: "Ну какие же они тупые, эти американцы!"

Впрочем, Задорнов высмеивал и особенности российского менталитета. "Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли", – говорил он.

 

Артисту принадлежит много философских высказываний о жизни. Иногда мудрость этих фраз вызывает грусть: "Слово "замужество" очень точно делится на два слова – "за" и "мужество". Тем, кто долго замужем, надо давать медаль "За мужество", "Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам. Скажем, зарплате. Мелочь, а приятно..."

На своих концертах Задорнов затрагивал самые острые социальные проблемы. На темы образования, медицины или экономики у сатирика было немало афоризмов: "Мечта российских врачей – чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали", "Есть ученые люди, а есть мудрые. Ученые – это те, которые много знают. А мудрые – которые понимают то, что они знают".

10 ноября 2017, 11:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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