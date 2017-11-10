Михаил Задорнов умер от рака

СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова. Сатирик скончался в результате онкологического заболевания.

В начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако артисту был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы", – уточнил Новиков и подчеркнул, что разместил эту информацию с разрешения родственников артиста. Отметим, что соборование – это помазание тела больного или умирающего, одно из таинств православной церкви.

В конце октября Семен Альтов недвусмысленно дал понять, что состояние его коллеги оставляет желать лучшего. "Знаю, что все очень плохо, но комментировать не имею морального права. Это не мое дело", – тактично сообщил сатирик, не вдаваясь в подробности.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Ноя 7 2017 в 2:35 PST

В последнее время Задорнов проходил реабилитацию в подмосковной клинике. В отделении неврологии у него была собственная комфортабельная палата, квалифицированная сиделка.

Между тем выяснилось, что ни сатирик, ни его поклонники не обращались в благотворительное общество "Русфонд" по примеру певицы Жанны Фриске, на лечение которой собрали 21,6 миллиона рублей. "Что касается Михаила Николаевича Задорнова, просьба о помощи к нам не поступала, мы этот вопрос не обсуждали", – заявила эксперт организации Ирина Бруггер в недавнем интервью.

