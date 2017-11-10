Михаил Задорнов умер от рака

Эксклюзив Особое мнение Интервью Умер Михаил Задорнов Королеву похоронят в могиле Гурченко

Выбор читателей

Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
За что Бородина ненавидит Бузову
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
партнеры
Пятница 10 ноября
Лента новостей
13:03
Путин из самолета позвонил обманутой Малининой
13:02
Как Задорнов сорвал бой новогодних курантов
12:36
"Я с зарплаты откладывал": Захарченко объяснил свои миллиарды
12:28
Съезд "ЕР" обсудит приоритетные задачи партии
12:11
Порошенко посадили в лужу на Первом канале
11:59
Россиян избавят от платы за счетчики
11:44
Госдума ответит на притеснение российских СМИ в США
11:32
6 лучших рецептов для "женского" завтрака
11:25
Самые искрометные выражения Задорнова
11:14
Как жил Михаил Задорнов
11:07
Стала известна цена провокационных заявлений Собчак
10:30
Россиянам сократят рабочую неделю
10:24
Список погибших при обрушении дома в Ижевске
10:15
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
10:06
Трамп странно обошелся с Путиным
09:42
В новом клипе "Ленинграда" сожгли девушку
09:38
В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото
09:24
На севере Москвы погибла 16-летняя беременная школьница
09:14
Лежащего Билана закидали на концерте
09:03
Польша пообещала Украине "реальные проблемы"
09:03
Раскрыт секрет быстрого похудения
08:54
Перед смертью Королева призналась в болезни
08:49
Главные события Москвы с 10 по 16 ноября
08:43
В Москве школьник забил до смерти 37-летнего собутыльника
08:31
Студентов выселят из общежитий в 2018 году
08:30
На жильцов дома в Ижевске обрушились сотни тонн обломков
08:26
Известный актер скончался в возрасте 84 лет
08:17
Трамп бросил жену в зоопарке и улетел к Путину
22:05
Мажоры прокатились по пешеходной зоне в Царицыно (видео)
22:00
Больной раком Задорнов ждет смерти
21:56
Успех первых топ-моделей из России
21:31
Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов
21:28
Бездушные вандалы разворовали памятник жертвам теракта над Синаем
21:18
Билан откровенно рассказал о своем здоровье
21:06
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
21:00
Королеву похоронят в могиле Гурченко
20:50
Бородину выгоняют из "Дома-2"
20:39
На концерте Пелагеи произошло ЧП
20:30
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
20:25
Российская модель показала свое тело во всей красе
20:03
Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу
19:59
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
19:24
Джигарханян стал участником чудовищной провокации
19:08
Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову
19:02
Зачем Трампу встреча с Путиным
18:56
Как интерьер дома влияет на отношения
18:52
NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера
18:43
Под Ульяновском горит химический завод
18:09
Очевидцы в ужасе от взрыва в девятиэтажке в Ижевске
17:46
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
17:44
Новое доказательство болезни Трампа
17:35
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:59
Шокирующее видео взрыва в девятиэтажке в Ижевске
16:50
Лучшие фокусники мира
16:49
Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах
16:31
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
16:21
У Собчак выявили большие проблемы с логикой
16:09
В Ижевске после взрыва обрушилась секция девятиэтажного дома
16:08
Навке досталось за оскорбление одиноких женщин
15:54
Как воспитывать детей
15:53
Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки
15:50
Когда для пассажиров откроют станцию метро "Ховрино"
15:36
Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
15:34
В Коми пропал вертолет Ми-8
15:19
Мертвую Королеву увезли в черном пакете
15:16
Лондон в шоке от вторжения России
15:10
"Грешницу" Собчак призвали к покаянию
15:03
Оплеванная жена Джигарханяна о своей тяжелой болезни
14:55
Отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок
14:48
Миллионам пользователей Word грозит опаснейший вирус
14:45
МКАД перекрыли из-за загоревшейся "Газели"
14:42
Захарова послала двоечника Порошенко к Лермонтову
14:35
Малахов после близости предал дочь Королевой
14:34
"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной
14:30
Дана Борисова позвала известного певца в свою наркоклинику
14:24
Поташев проучил дерзкого студента (видео)
14:16
Украина хочет пролить реки крови в Донбассе
13:56
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
13:53
Сибирячка упала с 9-го этажа в разгар ссоры с соседкой
13:49
Пьяный безработный пырнул ножом 10-летнюю школьницу
13:37
Имущество Кирилла Серебренникова арестовано судом
13:32
Выскочке Трампу преподали урок в Китае
13:31
Курганского "каннибала" выкрали ради шоу на Первом канале
13:26
Украинское телевидение захлестнули скандалы
13:25
Массаж шеи грозит инсультом
13:24
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
13:16
Фестиваль Organ Reframed представит современные произведения для органа
13:13
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
13:00
Соловьев рассказал о трибунале для Собчак
12:56
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
12:47
В Москве загорелся теплоход
12:28
"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
12:27
Где самые доступные квартиры в России
12:24
Алкоголь провоцирует развитие рака
12:17
Джигарханян отказался мириться с ушлой женой
12:09
Как понять предзнаменования снов
12:03
Навка задавила известную певицу своим шиком
11:57
В МВД полетели головы из-за миллиардера Захарченко
11:53
Мальчик шокировал умением поворачивать голову на 180 градусов
11:47
"Марсианин Бориска" из России завел ученых в тупик
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
Бородину выгоняют из "Дома-2"
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Больная Королева умерла в подъезде
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
Шоу-бизнес

Михаил Задорнов умер от рака

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press
СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова. Сатирик скончался в результате онкологического заболевания.

Продолжение: Кобзон раскрыл подробности смерти Задорнова
прочитано 28038 раз

В начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако артисту был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

ПО ТЕМЕ

Больной раком Задорнов ждет смерти

Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти

 Умер Михаил Задорнов

Сюжеты Умер Михаил Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы", – уточнил Новиков и подчеркнул, что разместил эту информацию с разрешения родственников артиста. Отметим, что соборование – это помазание тела больного или умирающего, одно из таинств православной церкви. 

В конце октября Семен Альтов недвусмысленно дал понять, что состояние его коллеги оставляет желать лучшего. "Знаю, что все очень плохо, но комментировать не имею морального права. Это не мое дело", – тактично сообщил сатирик, не вдаваясь в подробности.

В последнее время Задорнов проходил реабилитацию в подмосковной клинике. В отделении неврологии у него была собственная комфортабельная палата, квалифицированная сиделка.

Между тем выяснилось, что ни сатирик, ни его поклонники не обращались в благотворительное общество "Русфонд" по примеру певицы Жанны Фриске, на лечение которой собрали 21,6 миллиона рублей. "Что касается Михаила Николаевича Задорнова, просьба о помощи к нам не поступала, мы этот вопрос не обсуждали", – заявила эксперт организации Ирина Бруггер в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева10 ноября 2017, 10:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

567

комментарии

Политика

Зачем Трампу встреча с Путиным
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
У Собчак выявили большие проблемы с логикой

Шоу-бизнес

Друзей не пустят на похороны Задорнова
Артист Карцев: Я лежал с Задорновым в одной больнице
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
Неравный бой Задорнова с раком мозга

Проишествия

Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Lifestyle

"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Шоу-бизнес

Что стало с родными погибшего Александра Дедюшко

Журналисты поговорили с бывшей женой актера
Шоу-бизнес

Михаил Задорнов умер от рака

Сатирик скончался на 70-м году жизни
Шоу-бизнес

Винокур отказывается верить в смерть Задорнова

Знаменитости отреагировали на трагическое известие
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о борьбе Задорнова

Ведущая "Аншлага" прокомментировала смерть коллеги-сатирика

Гороскоп

Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем

Фоторепортажи

Российская модель показала свое тело во всей красе
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
Навка задавила известную певицу своим шиком
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Бездушные вандалы разворовали памятник жертвам теракта над Синаем
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах
Отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru