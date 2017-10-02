"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты

Известный американский журнал Variety включил гендиректора Первого канала Константина Эрнста в список самых влиятельных медиаперсон мира. В заметке россиянин характеризуется как "жесткий" руководитель.

Как отмечается в статье, именно благодаря Эрнсту "Первый канал" стал главным телевещателем в стране, а сам он – авторитетным продюсером художественных фильмов и сериалов, среди которых – картины "Викинг" и "Ночной дозор". "Жесткий медиаисполнитель и успешный продюсер", – так характеризует американское издание гендиректора телеканала.

Среди самых громких успехов Эрнста также названы телетрансляции Олимпиады 2014 года, ежегодного Парада Победы 9 Мая, а также выпуск прямых линий с российским президентом Владимиром Путиным.

В рейтинг издания также вошли еще два россиянина. Влиятельными были признаны глава "Газпрома" Алексей Миллер и продюсер фильма "Левиафан" Александр Роднянский.

Также в список включены 16 деятелей медиабизнеса из Франции. Помимо них, в рейтинг вошли восемь влиятельных людей из Италии, шесть известных лиц из Испании, и другие, не менее узнаваемые персоны.