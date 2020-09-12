Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

  • Дата рождения: 6 февраля 1961
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Лариса Синельщикова
  • Дети: Александра Эрнст, Анастасия Синельщикова, Игорь Синельщиков

Константин Эрнст появился на свет в московской семье, имеющей немецкие корни. О матери известно крайне мало. Отец Константина - Лев Эрнст - был известным и довольно успешным аграрием, доктором сельскохозяйственных наук, профессором и вице-президентом Российской академии сельскохозяйственных наук.

Большая часть детства Константина прошла в Ленинграде. Он окончил здесь школу, поступил в Ленинградский государственный университет на биологический факультет. После окончания вуза в течение нескольких лет работал в различных научно-исследовательских институтах. А в 25 лет защитил кандидатскую диссертацию по своей специализации.

В конце восьмидесятых годов он подружился с известным советским журналистом Евгением Додолевым, который и привел его на телевидение, познакомив с руководителем передачи "Взгляд" Юрием Любимовым. В 1988-м году Эрнст стал ведущим программы, в которой впоследствии проработал в течение двух лет.

В 1991 году Константин возглавил программу "Матадор", над созданием которой работал в качестве продюсера, ведущего и режиссера. В 1995-м Константин Львович был назначен генеральным продюсером канала ОРТ, успешно реализовал серию мюзиклов под общим названием "Старые песни о главном", в котором снимались такие звезды, как Лариса Долина, Гарик Сукачев и многие другие. Кроме того, именно в этот период известным продюсером создан известный "Русский проект", который впоследствии был отмечен многими премиями в России и за рубежом. В конце девяностых годов Эрнст приложил руку к созданию таких телевизионных фильмов как "Блокпост", "Мама" и "Зал ожидания". В 1999-м году стал генеральным директором ОРТ. С 2000-го года ОРТ начала называться Первым каналом.

В 2000-е годы в качестве продюсера и сценариста Константин Эрнст реализовал множество ярких проектов. Наиболее известные среди них: «Гибель империи», «Диверсант», «72 метра», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и другие.

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