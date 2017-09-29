"Мосинжпроект" вошел в 100 крупнейших компаний России

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" включило "Мосинжпроект" в Топ-100 крупнейших компаний страны по объему реализации продукции за минувший год. Ранее в рейтинге RAEX-600 "Мосинжпроект" располагался на 146 месте. Сейчас же она поднялась на 99 место.

Кроме того, организация находится на четвертом месте в отраслевом сегменте рейтинга в числе десяти компаний по объему реализации в инжиниринге и промышленно-инфраструктурном строительстве. Как отметил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, "Мосинжпроект" демонстрирует устойчивый рост и высокие показатели работы.

По словам столичного чиновника, благодаря усилиям компании в городе успешно реализованы два крупнейших проекта – реконструкция стадиона "Лужники" и строительство парка "Зарядье".

Рейтинг "Крупнейшие компании России по объему реализации продукции" (RAEX-600) составляется под контролем PricewaterhouseCoopers (PwC), входящей в большую четверку аудиторских компаний мира. Рейтинг определяет наиболее крупные компании экономики страны на основе результатов их деятельности. Цель проекта – анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, его структура и основные тенденции развития.​