Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом

Мария Максакова рассказала о своем интервью с Андреем Малаховым. Она заявила о том, как телеведущий писал главе Первого канала Константину Эрнста в ее защиту.

Недавно Мария Максакова дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову, который перешел на работу на канал "Россия". На Украине довольно негативно отнеслись к этой беседе оперной дивы с российским шоуменом и даже критиковали. Однако сама Мария не понимает этого неприятия.

Мария призналась, что перед беседой с Андреем посоветовалась с украинской властью, объяснив, кто такой этот шоумен, его позиции и взгляды. "Он ни одного плохого слова об Украине не сказал, не посещал Крым после аннексии, политических тем не затрагивает. Он был искренне возмущен тем, что происходит вокруг меня, даже пытался бороться с этим очернением меня. Написал письмо Константину Эрнсту с просьбой прекратить безобразие в отношении меня. Когда я осознала его мужественную позицию, поняла, что он порядочный и приличный человек. И у меня возникло желание откровенно поговорить с ним", – объяснила Максакова.

Артистка отметила, что получила много позитивных отзывов после выхода передачи в эфир. "Мне написали сотни людей и из Украины, и из-за рубежа и говорили, что не надеялись, что на российском телеканале когда-нибудь прозвучит что-то позитивное об Украине. Надо же было мне как-то прервать этот бесконечный поток грязи, который на меня лился ", – цитирует певицу "Высокий замок".

Зашла речь и о матери Марии, актрисе Людмиле Максаковой. Певица рассказала о примирении с родительницей и даже показала сообщение, которое та ей прислала после последнего выступления Марии на Украине. "Я могу вам прочитать . "Замечательно пела. Прекрасно и верно сформированный звук. Свободно и ярко лился. Браво! Когда хорошо, то хорошо. Даже отлично. И одета была прекрасно, что тоже немаловажно. В общем, пять с плюсом", – осталась довольна похвалой Максакова.