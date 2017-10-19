Звезда "Жесткого романса" находится при смерти

Актер из фильмов "Жестокий романс" и "Табор уходит в небо" Дмитрий Бузылев попал в реанимацию. Артист остается в тяжелом состоянии.

Знаменитость госпитализирована в Москве. Причиной срочного отправления Бузылева к медикам стали осложнения после панкреатита.

Известно, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Life.ru.

Дмитрий Бузылев – советский и российский актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, а также исполнитель цыганских песен и романсов. Заслуженный артист России и член Союза кинематографистов. Он вырос в цыганской музыкальной семье: его бабушка, отец, мать, семеро братьев и сестер посвятили себя песням и танцам сибирских кочевых цыган.

В 18 лет Бузылев пробовался на главную мужскую роль Зобара в фильме "Табор уходит в небо", но ее получил молдавский актер Григорий Григориу, а Дмитрий появился в фильме в качестве брата Рады. Его роль в фильме получилась очень яркой и запоминающейся благодаря сцене драки на ярмарке с настоящими охотничьими ножами из-за крашеной лошади.



После съемок фильма Дмитрий вместе с братьями организовал семейный ансамбль "Табор уходит в небо". Так семья Бузылевых объездила всю страну. Они неоднократно принимали участие в записи цыганской музыки для разных кинокартин и даже мультфильмов.





Запомнился Бузылев и по фильму Никиты Михалкова "Жестокий романс". Он сыграл в картине цыгана Илью. Артист является автором и исполнителем одной из песен из этой известной картины, как, впрочем и из других фильмов ("Сибириада", "Очи черные").